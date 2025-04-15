ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер и Александрию оштрафовали из-за поведения игроков

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение оштрафовать донецкий «Шахтер» и «Александрию» после матча 1/4 финала Кубка Украины, который состоялся 2 апреля. Подопечные Марино Пушича победили в этом противостоянии со счетом 1:0.

«Рассмотрев материалы по четвертьфинальному матчу Кубка Украины сезона-2024/2025 ФК «Александрия» (Александрия) – ФК «Шахтер» (Донецк), состоявшийся 2 апреля 2025 года, обязал ФК «Александрия» (Александрия) уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен (за повторное осуществление скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча) и обязательный денежный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен (за ненадлежащее поведение команды: 5 (пять) и более представителей одной команды в одном матче получили санкции от арбитра)

Также КДК обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен (за ненадлежащее поведение команды: 5 (пять) и более представителей одной команды в одном матче получили санкции от арбитра)», – сообщили на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

В полуфинале Кубка подопечные Пушича сыграют против житомирского «Полесья». Поединок состоится 23 апреля, начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.