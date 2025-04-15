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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер и Александрию оштрафовали из-за поведения игроков
Кубок Украины
15 апреля 2025, 07:31 |
465
1

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер и Александрию оштрафовали из-за поведения игроков

Кроме того, подопечные Ротаня оскорбляли арбитра в матче Кубка Украины

15 апреля 2025, 07:31 |
465
1
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер и Александрию оштрафовали из-за поведения игроков
ФК Шахтер

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение оштрафовать донецкий «Шахтер» и «Александрию» после матча 1/4 финала Кубка Украины, который состоялся 2 апреля. Подопечные Марино Пушича победили в этом противостоянии со счетом 1:0.

«Рассмотрев материалы по четвертьфинальному матчу Кубка Украины сезона-2024/2025 ФК «Александрия» (Александрия) – ФК «Шахтер» (Донецк), состоявшийся 2 апреля 2025 года, обязал ФК «Александрия» (Александрия) уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен (за повторное осуществление скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча) и обязательный денежный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен (за ненадлежащее поведение команды: 5 (пять) и более представителей одной команды в одном матче получили санкции от арбитра)

Также КДК обязал ФК «Шахтер» (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен (за ненадлежащее поведение команды: 5 (пять) и более представителей одной команды в одном матче получили санкции от арбитра)», – сообщили на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

В полуфинале Кубка подопечные Пушича сыграют против житомирского «Полесья». Поединок состоится 23 апреля, начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

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Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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serhiy
А скільки коштує побити суддю ?
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