Отдал ассист в Англии. Украинский легионер вернулся на поле после травмы

В матче 20-го тура Английской Премьер-лиги 2 встретились «Астон Вилла» U-21 и «Сандерленд» U-21. Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

В этой встрече на поле вернулся украинский вингер Тимур Тутеров, который пропустил последний месяц из-за травмы. 19-летний футболист вышел на поле на 46-й минуте и отметился результативной передачей во время второго гола своей команды.

Тутеров в текущем сезоне провел 11 матчей в чемпионате, в которых забил четыре гола и отдал один ассист. Тимур перебрался в Англию в 2023 году из «Колоса» U-19.

«Сандерленд» набрал 28 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. В плей-офф выйдут 16 сильнейших команд.

Английская Премьер-лига 2, 20-й тур

Астон Вилла U-21 – Сандерленд U-21 – 2:2

Голы: Котчер, 53, Кацукунья, 69 – Скотт, 65, Миддлмас, 71

Видеообзор матча: