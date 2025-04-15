Илья Забарный сыграл юбилейный матч за Борнмут
Очередным матчем украинца в Англии стал поединок против «Фулхэма»
В матче 32-го тура АПЛ «Борнмут» минимально переиграл «Фулхэм» со счетом 1:0.
Защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел на замену в этой игре, и таким образом провел свой 80-й матч за «Борнмут» во всех турнирах.
В этих матчах 22-летний украинский защитник забил 1 гол.
72 из этих матчей пришлись на поединки АПЛ. Илья входит в пятерку лучших украинских футболистов по количеству проведенных матчей в чемпионате Англии:
1. Александр Зинченко – 141
2. Виталий Миколенко – 104
3. Олег Лужный – 81
4. Илья Забарный – 72
5. Андрей Ярмоленко – 66
Также Забарный сыграл 6 матчей в Кубке Англии и 2 в Кубке Английской Лиги.
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