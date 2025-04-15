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Англия
15 апреля 2025, 06:40 | Обновлено 15 апреля 2025, 06:41
914
0

Илья Забарный сыграл юбилейный матч за Борнмут

Очередным матчем украинца в Англии стал поединок против «Фулхэма»

15 апреля 2025, 06:40 | Обновлено 15 апреля 2025, 06:41
914
0
Илья Забарный сыграл юбилейный матч за Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура АПЛ «Борнмут» минимально переиграл «Фулхэм» со счетом 1:0.

Защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел на замену в этой игре, и таким образом провел свой 80-й матч за «Борнмут» во всех турнирах.

В этих матчах 22-летний украинский защитник забил 1 гол.

72 из этих матчей пришлись на поединки АПЛ. Илья входит в пятерку лучших украинских футболистов по количеству проведенных матчей в чемпионате Англии:

1. Александр Зинченко – 141
2. Виталий Миколенко – 104
3. Олег Лужный – 81
4. Илья Забарный – 72
5. Андрей Ярмоленко – 66

Также Забарный сыграл 6 матчей в Кубке Англии и 2 в Кубке Английской Лиги.

Getty Images/Global Images Ukraine
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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