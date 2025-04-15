Илья Забарный сыграл юбилейный матч за Борнмут

В матче 32-го тура АПЛ «Борнмут» минимально переиграл «Фулхэм» со счетом 1:0.

Защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел на замену в этой игре, и таким образом провел свой 80-й матч за «Борнмут» во всех турнирах.

В этих матчах 22-летний украинский защитник забил 1 гол.

72 из этих матчей пришлись на поединки АПЛ. Илья входит в пятерку лучших украинских футболистов по количеству проведенных матчей в чемпионате Англии:

1. Александр Зинченко – 141

2. Виталий Миколенко – 104

3. Олег Лужный – 81

4. Илья Забарный – 72

5. Андрей Ярмоленко – 66

Также Забарный сыграл 6 матчей в Кубке Англии и 2 в Кубке Английской Лиги.