Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
15 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.
В 1-м раунде основной сетки украинка, которая прошла квалификацию, сыграет против Алены Остапенко (Латвия, WTA 24). Поединок пройдет 1-м запуском на центральном корте и начнется ориентировочно в 13:30 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Эммы Наварро, либо против Беатрис Хаддад Майи.
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