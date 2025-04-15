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  4. Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 апреля 2025, 06:28 |
121
0

Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Штутгарте

15 апреля 2025, 06:28 |
121
0
Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Алена Остапенко и Даяна Ястремская

15 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В 1-м раунде основной сетки украинка, которая прошла квалификацию, сыграет против Алены Остапенко (Латвия, WTA 24). Поединок пройдет 1-м запуском на центральном корте и начнется ориентировочно в 13:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Эммы Наварро, либо против Беатрис Хаддад Майи.

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Даяна Ястремская Алена Остапенко смотреть онлайн WTA Штутгарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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