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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 06:11 |
66
0

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Астон Вилла – ПСЖ

Ответный поединок состоится 15 апреля в 22:00 по Киеву

15 апреля 2025, 06:11 |
66
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Астон Вилла – ПСЖ
Коллаж Sport.ua

15 апреля Астон Вилла в Бирмингеме на Вилла Парк примет ПСЖ в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25.

Встреча начнется в 22:00 по Киеву. Первый поединок между этими командами завершился со счетом 3:1 в пользу парижан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель противостояния выйдет в полуфинал главного еврокубка, где сыграет либо против Арсенала, либо против Реала.

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Астон Вилла – ПСЖ

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Астон Вилла – ПСЖ
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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