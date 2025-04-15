15 апреля Астон Вилла в Бирмингеме на Вилла Парк примет ПСЖ в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25.

Встреча начнется в 22:00 по Киеву. Первый поединок между этими командами завершился со счетом 3:1 в пользу парижан.

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Победитель противостояния выйдет в полуфинал главного еврокубка, где сыграет либо против Арсенала, либо против Реала.

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Астон Вилла – ПСЖ

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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