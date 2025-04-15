15 апреля свою встречу в рамках первого круга солидного турнира в Штутгарте проведут Даяна Ястремская (46) и Алена Остапенко (24). Игра начнется в 13:30 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

В этом сезоне украинка играет с переменным успехом, на ее счету 14 побед в 22 встречах. Лучше всего Ястремская отыграла в Линце, где дошла до финала, который проиграла в упорной борьбе. Часто теннисистке не хватает какой-то психологической стойкости, к игре меньше претензий, ведь Даяна любит доминировать на корте.

В Штутгарте Ястремской пришлось начать с квалификации, где она обыграла когда-то крепкую Ану Конюх – 6:1, 6:4. Далее удалось пройти Эллу Зайдль, здесь была победа в двух сетах – 6:3, 6:4.

Нередко квалификация становится толчком, ведь спортсмен успевает почувствовать уверенность перед основной сеткой. Украинка подавала в корт первую подачу на этом турнире в 64% случаев, что можно считать неплохим показателем, за эти два матча она выполнила 12 эйсов.

WTA. Даяна Ястремская

Алена Остапенко

Латвийская спортсменка подавала большие надежды, в 19 лет она выиграла Roland Garros, но отсутствие стабильности и чрезмерная эмоциональность не позволили долго держаться среди лучших. В этом году Остапенко провела только один сильный турнир, речь идет о Дохе, где она разгромила Паолини, Жабер, Свентек, только в финале было поражение от Анисимовой в двух сетах.

В общей сложности спортсменка провела 16 матчей, одержала семь побед, из них пять на упомянутом турнире в Дохе. На грунте теннисистка провела два матча, в которых одержала одну победу. Хоть Остапенко проиграла 5 матчей из последних шести, от нее можно ожидать прорыва в любой момент. Сильна латышка играет в парном разряде, в ее активе есть выигранный шлем, а также два финала мейджоров.

WTA. Алена Остапенко

Личные встречи

В очных противостояниях счет пока 1:1, в Бирмингеме 2022 года выиграла Ястремская, а Остапенко взяла реванш в следующем сезоне на Открытом чемпионате Австралии. На грунте спортсменки сыграют между собой впервые.

Прогноз

Встретятся две сильные и нестабильные соперницы, даже букмекеры не рискнули выделить в этой паре явного фаворита. Забавно, что теннисистки играют на этом турнире в паре, они даже выиграли в первом круге у немецкого дуэта Шунк / Зайдель.

В таком интересном матче двух непредсказуемых теннисисток, вполне рабочей здесь выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов за 1,6.