Патрик ван ЛЕУВЕН: «До перерыва должны были забивать больше»

Главный тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен прокомментировал победу над «Буковиной» (2:1) в «Чемпионской» группе Первой лиги.

– В первом тайме мы очень хорошо начали, много моментов создавали через фланги. Игра была хорошо структурированной, меняли направление атак, много остроты шло из зоны, где действовал Эрмир Рашица. Мы должны были забивать больше до перерыва. Во второй половине матча хотели поднять темп игры, но не удалось. Соперник сумел выровнять игру и отличиться после углового. Этот момент стал толчком для команды - мы заработали пенальти, который реализовал Владлен Юрченко. Еще были моменты благодаря активности Рашици, Стеня, Педро. Команда хорошо работала и заслужила этот результат.

– Рашица сегодня впервые вышел в стартовом составе. Как вам его игра?

– Он был очень активным в начале, даже слишком, потом давал себе передохнуть, но у него такой стиль, он может как сам для себя создать момент, так и помогать в командной игре, в позиционных атаках и игре в пас. Эрмир очень хорошо себя проявил, как для первого раза в стартовом составе.

– Команда создает достаточно много моментов, но низкая реализация. В чем причина?

– Если бы был точный ответ, то забивали бы точно больше. Где-то в последней фазе не хватает аккуратного паса, или игроки не всегда до конца верят, что могут забить и отдают пас партнеру, который бывает в худшей позиции. Надо над этим работать, чтобы получать нужный результат нам было легче. На этой неделе будем работать и над этим.

– Мы видели, что команда была на игре «Харьковских Соколов», возможно, это помогло футболистам эмоционально расслабиться?

– Не думаю, что это особо повлияло. Это наши друзья и партнеры клуба, это возможность игрокам увидеть в каких условиях проходит баскетбольный чемпионат Украины, если будет свободное время, мы с радостью будем ходить и поддерживать наших земляков.

– Гол забил ваш бывший игрок – Никита Безуглый, не жалеете, что его отпустили?

– Нет, на тот момент у нас был выбор игроков на его позицию. Я не хотел, чтобы Никита не получал достаточно игровой практики, у него было приглашение от «Буковины» и мы согласились его отпустить, это только плюс для его карьеры.