Беседин получил травму в Чехии. В клубе рассказали детали повреждения

Украинский форвард Артем Беседин, ныне выступающий за чешский ФК «Лишень», пропустил матч своей команды против «Баника-2» (0:0) в 22-м туре Первой лиги Чехии.

По официальной информации, форвард получил травму во время подготовки к матчу против «Баника». У Артема диагностировали травму ахилла. Сроки восстановления украинца пока не известны.

Беседин присоединился к «Лишеню» в январе. В активе украинского форварда всего 1 гол в 5 матчах за новый клуб.

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