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  4. Беседин получил травму в Чехии. В клубе рассказали детали повреждения
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 22:06 |
237
1

Беседин получил травму в Чехии. В клубе рассказали детали повреждения

Артем травмировал ахилл

14 апреля 2025, 22:06 |
237
1
Беседин получил травму в Чехии. В клубе рассказали детали повреждения
ФК Лишень. Артем Беседин

Украинский форвард Артем Беседин, ныне выступающий за чешский ФК «Лишень», пропустил матч своей команды против «Баника-2» (0:0) в 22-м туре Первой лиги Чехии.

По официальной информации, форвард получил травму во время подготовки к матчу против «Баника». У Артема диагностировали травму ахилла. Сроки восстановления украинца пока не известны.

Беседин присоединился к «Лишеню» в январе. В активе украинского форварда всего 1 гол в 5 матчах за новый клуб.

Ранее Sport.ua писал о 7 экс-футболистах сборной Украины, которые доиграют в зарубежной трясине.

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Артем Беседин травма ахилла чемпионат Чехии по футболу Лишень травма
Олег Вахоцкий Источник
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Я хоч і фанат Динамо, але н.й взагалі про це Буратіно згадувати?
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