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  4. КОБИН: «Нам уже сегодня нужно дать результат. Ребята делают все возможное»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 21:44 |
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КОБИН: «Нам уже сегодня нужно дать результат. Ребята делают все возможное»

Коуч «Ингульца» пообщался с журналистами после матча 24 тура УПЛ

14 апреля 2025, 21:44 |
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КОБИН: «Нам уже сегодня нужно дать результат. Ребята делают все возможное»
ФК Карпаты. Василий Кобин

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин поделился эмоциями после минимального поражения своей команды в матче 24 тура УПЛ против львовских «Карпат» (1:2).

– Две команды сегодня пытались играть в футбол и достаточно интересный. Две команды прессинговали друг друга, игроки работали постоянно под давлением, но пытались выходить из-под него и создавать моменты. Ключевую роль сыграло качество в завершающей фазе. Мы пропустили два гола по «стандартам» – это следствие потери концентрации. Игра Бабогла сегодня была на высоком уровне. Мои игроки с этим не справились, к сожалению. Однако мне как тренеру игра моей команды понравилась. Я своих ребят поздравляю.

– Можно разделить игру на два тайма. Была ли цельная игра в течение 90 минут?

– Игра была одинаковая, поскольку мы не отходили от своего плана на игру. «Карпаты» пытались играть в том стиле, в котором готовились. Сегодня была полноценная игра. В первую очередь я говорю именно о своей команде. Мы 90 минут делали то, что договаривались. И у нас это довольно хорошо получалось. Не хватило только качества в завершающей фазе атаки. С этим у нас есть небольшие проблемы. Мы стараемся работать, и мы видим улучшение. Впрочем, очень много работы, над которой еще предстоит работать. В команде молодые игроки, которые только начали свой путь во взрослом футболе. На это все нужно время, но, к сожалению, его у нас нет. Нам уже сегодня нужно давать результат. Однако ребята делают все возможное и пытаются выходить из сложившейся ситуации. Мы видим, что когда команда играет номинально дома и мы не тратим свои силы на переезды, она выглядит совсем иначе. Благодарю «Александрию» за то, что дали возможность нам играть на стадионе «Ника».

– Сегодня Алексей Паламарчук отразил шестой пенальти подряд. Как это ему удается?

– Алексей сейчас находится в том возрасте, когда он уверен в своих силах. Это опыт и мастерство игрока. На тренировке возник спорный момент, но я назначил пенальти, поэтому Алексей был несколько удивлен, считая, что там пенальти не было. Однако я ему сказал, что это пойдет ему на пользу во время игры. К слову, наши игроки ему тоже не забили на тренировке. Главное держать его в тонусе, а он себя хорошо проявляет. Я ему желаю только бить рекорды, но не хочется выполнять пенальти в наши ворота.

На нашем сайте доступен обзор матча «Ингулец» – «Карпаты», в котором Паламарчук установил невероятный рекорд.

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Василий Кобин чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов пресс-конференция Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Карпаты
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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