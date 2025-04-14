Шахтер начал продажу билетов на матч с Динамо. Известна минимальная цена

Шахтер объявил об открытии продажи билетов на матч чемпионата Украины против Динамо. Игра пройдет 27 апреля во Львове на стадионе Арена Львов.

Минимальная стоимость билета составит 500 гривен, максимальная – 3500 за просмотр в Sky Box с полным пакетом гостеприимства.

С 14 апреля открылась приоритетная продажа билетов для тех, кто покупал билеты на минувшие встречи команды. С 20 апреля билеты будут в открытой продаже.

Стоимость билетов

Standard: от 500 гривен

Business seats: 1 300–1 500 гривен (с пакетом гостеприимства в перерыве в баварском стиле)

Sky Box: от 3 500 гривен (с полноценным пакетом гостеприимства)

В связи с большим спросом на этот матч и ограниченным количеством мест на трибунах будет осуществляться продажа не более 2 билетов в одни руки.

На этот момент Динамо в таблице УПЛ опережает Александрию и Шахтер на 6 и 10 очков соответственно.