Алексей ПАЛАМАРЧУК: «Отчаяние, прежде всего. Очень расстроились»

Голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук поделился эмоциями после минимального поражения своей команды в матче 24 тура Украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат» (1:2).

– Отчаяние, прежде всего. Очень расстроились. Неплохо очень играли, по моему мнению, была куча моментов, но реализация немного хромает.

Думаю, «Карпаты» не заслуживают сегодня победы. Мы не попадали в створ ворот где-то, и, мне кажется, этого очень не хватило нам – реализации немного. А так по игре к ребятам нет вопросов ни к кому.

– Может, как-то повлиял на ход игры 1-й быстрый пропущенный мяч?

– Да, немного повлиял. Думаю, мы немного… Как сказать, чтобы ничего не хлопнуть? Ошарашил нас этот быстрый гол. Пока мы приходили в себя, потом где-то время прошло, и мы уже поняли, как надо было играть. Да, быстрый гол немного не по плану все сделал для нас, – сказал Паламарчук.

На нашем сайте доступен обзор матча «Ингулец» – «Карпаты», в котором Паламарчук установил невероятный рекорд.