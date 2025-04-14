КОБИН – о рекорде Паламарчука: «Это опыт и мастерство»

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин отреагировал на рекорд голкипера команды Алексея Паламарчука, отразившего очередной удар с 11-метровой отметки в матче 24 тура против «Карпат» (1:2).

– Сегодня Алексей Паламарчук отразил шестой пенальти подряд. Как ему это удается?

– Алексей сейчас находится в том возрасте, когда он уверен в своих силах. Это опыт и мастерство игрока. На тренировке возник спорный момент, но я назначил пенальти, поэтому Алексей был несколько удивлен, считая, что там пенальти не было. Однако я ему сказал, что это пойдет ему на пользу во время игры.

К слову, наши игроки ему тоже не забили на тренировке. Главное держать его в тонусе, а он себя хорошо проявляет. Я ему желаю только бить рекорды, но не хочется, чтобы исполняли пенальти в наши ворота, – сказал Кобин.

На нашем сайте доступен обзор матча «Ингулец» – «Карпаты», в котором Паламарчук установил невероятный рекорд.