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Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 18:29 | Обновлено 14 апреля 2025, 18:39
230
0

Защитник Карпат Бабогло оформил большой юбилей

26-летний оборонец стал автором 1500-го дубля в истории УПЛ

14 апреля 2025, 18:29 | Обновлено 14 апреля 2025, 18:39
230
0
Защитник Карпат Бабогло оформил большой юбилей
ФК Карпаты. Владислав Бабогло

В матче с «Ингульцом» (2:1) Владислав Бабогло оформил 2-й дубль «Карпат» в элитном дивизионе и 1-й свой личный. Но главное, что дубль 26-летнего защитника «Карпат» стал 1500-м в истории украинских чемпионатов. Больше всего дуплетов сотворили футболисты «Динамо» – 224, «Шахтера» – 213, «Днепра» – 101 и «Черноморца» – 71. А среди игроков – Андрей Ярмоленко – 19, Александр Гладкий, Марко Девич, Сергей Ребров и Евгений Селезнев – по 18.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные дубли чемпионатов Украины

Дубль

Дата

Автор

Клуб

Соперник

Минуты

Счет

1-й

18.03.1992

Олег ТАРАН

Металлург З

Темп (г)

4’, 26’

2:0

100-й

13.10.1993

Сергей БОНЕЦКИЙ

Торпедо

Металлист (д)

50’, 64’

3:0

200-й

01.06.1995

Александр ЗОТОВ

Черноморец

Николаев (д)

23’, 69’

3:0

300-й

07.09.1996

Игорь ЯВОРСКИЙ

Нива Т

Торпедо (д)

54’, 79’

2:1

400-й

11.07.1998

Юрий СЕЛЕЗНЕВ

Шахтер

Николаев (д)

75’, 82’

7:0

500-й

08.06.2000

Алексей БЕЛИК

Шахтер

Днепр (г)

57’, 61’

2:1

600-й

26.10.2002

Максим ШАЦКИХ

Динамо

Металлург М (д)

81’, 90+1’

2:0

700-й

24.04.2005

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Ильичевец

Ворскла (г)

27’, 66’

2:1

800-й

29.09.2007

Мирослав БУНДАШ

Закарпатье

Харьков (г)

37’, 87’

2:0

900-й

10.07.2010

Василий САЧКО

Ворскла

Волынь (г)

6’, 40’

4:0

1000-й

21.04.2012

Евгений КОНОПЛЯНКА

Днепр

Оболонь (д)

67’, 79’

2:2

1100-й

22.03.2014

Олег ГУСЕВ

Динамо

Металлург З (д)

76’, 87’

4:0

1200-й

14.05.2016

Анатолий ДИДЕНКО

Волынь

Говерла (г)

22’, 24’

4:1

1300-й

18.10.2019

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

Колос (д)

5’, 61’

6:0

1400-й

20.11.2021

Артем ДОВБИК

Днепр-1

Александрия (д)

29’, 30’

3:1

1500-й

14.04.2025

Владислав БАБОГЛО

Карпаты

Ингулец (г)

5’, 81’

2:1
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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