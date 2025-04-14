Защитник Карпат Бабогло оформил большой юбилей

В матче с «Ингульцом» (2:1) Владислав Бабогло оформил 2-й дубль «Карпат» в элитном дивизионе и 1-й свой личный. Но главное, что дубль 26-летнего защитника «Карпат» стал 1500-м в истории украинских чемпионатов. Больше всего дуплетов сотворили футболисты «Динамо» – 224, «Шахтера» – 213, «Днепра» – 101 и «Черноморца» – 71. А среди игроков – Андрей Ярмоленко – 19, Александр Гладкий, Марко Девич, Сергей Ребров и Евгений Селезнев – по 18.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные дубли чемпионатов Украины