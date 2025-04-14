Защитник Карпат Бабогло оформил большой юбилей
26-летний оборонец стал автором 1500-го дубля в истории УПЛ
В матче с «Ингульцом» (2:1) Владислав Бабогло оформил 2-й дубль «Карпат» в элитном дивизионе и 1-й свой личный. Но главное, что дубль 26-летнего защитника «Карпат» стал 1500-м в истории украинских чемпионатов. Больше всего дуплетов сотворили футболисты «Динамо» – 224, «Шахтера» – 213, «Днепра» – 101 и «Черноморца» – 71. А среди игроков – Андрей Ярмоленко – 19, Александр Гладкий, Марко Девич, Сергей Ребров и Евгений Селезнев – по 18.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные дубли чемпионатов Украины
|
Дубль
|
Дата
|
Автор
|
Клуб
|
Соперник
|
Минуты
|
Счет
|
1-й
|
18.03.1992
|
Олег ТАРАН
|
Металлург З
|
Темп (г)
|
4’, 26’
|
2:0
|
100-й
|
13.10.1993
|
Сергей БОНЕЦКИЙ
|
Торпедо
|
Металлист (д)
|
50’, 64’
|
3:0
|
200-й
|
01.06.1995
|
Александр ЗОТОВ
|
Черноморец
|
Николаев (д)
|
23’, 69’
|
3:0
|
300-й
|
07.09.1996
|
Игорь ЯВОРСКИЙ
|
Нива Т
|
Торпедо (д)
|
54’, 79’
|
2:1
|
400-й
|
11.07.1998
|
Юрий СЕЛЕЗНЕВ
|
Шахтер
|
Николаев (д)
|
75’, 82’
|
7:0
|
500-й
|
08.06.2000
|
Алексей БЕЛИК
|
Шахтер
|
Днепр (г)
|
57’, 61’
|
2:1
|
600-й
|
26.10.2002
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
Металлург М (д)
|
81’, 90+1’
|
2:0
|
700-й
|
24.04.2005
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
Ильичевец
|
Ворскла (г)
|
27’, 66’
|
2:1
|
800-й
|
29.09.2007
|
Мирослав БУНДАШ
|
Закарпатье
|
Харьков (г)
|
37’, 87’
|
2:0
|
900-й
|
10.07.2010
|
Василий САЧКО
|
Ворскла
|
Волынь (г)
|
6’, 40’
|
4:0
|
1000-й
|
21.04.2012
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Днепр
|
Оболонь (д)
|
67’, 79’
|
2:2
|
1100-й
|
22.03.2014
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
Металлург З (д)
|
76’, 87’
|
4:0
|
1200-й
|
14.05.2016
|
Анатолий ДИДЕНКО
|
Волынь
|
Говерла (г)
|
22’, 24’
|
4:1
|
1300-й
|
18.10.2019
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
Колос (д)
|
5’, 61’
|
6:0
|
1400-й
|
20.11.2021
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
Александрия (д)
|
29’, 30’
|
3:1
|
1500-й
|
14.04.2025
|
Владислав БАБОГЛО
|
Карпаты
|
Ингулец (г)
|
5’, 81’
|
2:1
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