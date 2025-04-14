ЮКСА – Агробизнес – 0:0. Видеообзор матча

В чемпионской группе Первой лиги в воскресенье, 13 апреля, состоялся матч ЮКСА – «Агробизнес». Поединок закончился вничью 0:0.

«Агробизнес» начал весеннюю часть чемпионата с поражения. А серия без побед насчитывала шесть матчей подряд.

Не удалось команде победить и на этот раз. Тем не менее «Агробизнес» смог выйти на вторую позицию. ЮКСА в турнирной таблице идет на седьмом месте.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 13 апреля

ЮКСА Тарасовка – «Агробизнес» Волочиск – 0:0

Удаление: Юзефович, 76 (ЮКСА).

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Видеозапись матча

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