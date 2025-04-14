Известный агент пояснил, почему Григорчук не виноват в неудачах ЛНЗ

При Романе Григорчуке черкасский ЛНЗ проиграл уже пять матчей и только в двух одержал победу.

Пожалуй, не такого результата ждали в Черкассах, приглашая специалиста. Мнениями относительно такой ситуации в клубе Sport.ua поделился известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло, который не один год работал в главной черкасской команде – «Днепре».

– Для тех людей, кто разбирается в футболе, все ответы лежат на поверхности, – сказал он. - Прежде всего, хотелось бы отметить, что команда комплектовалась не при тренерстве Григорчука. Ее комплектовали еще задолго до этого, под разных тренеров. По большому счету, сразу же бросается в глаза, что скауты, которые это делали, не являются профессионалами своего дела. Игроки подобраны разношерстные и по своим качествам из них очень трудно слепить команду какого-нибудь определенного стиля. Так что эта проблема заключается не столько в тренерах, сколько в тех футболистах, которые были приглашены в ЛНЗ еще до нынешнего вождя.

- Как думаете, почему нынешнему тренерскому штабу не удается улучшить игру ЛНЗ, в составе которой достаточно квалифицированных исполнителей?

– Понятно, что каждый тренер приходит в команде со своей собственной идеей. Перед Григорчуком был испанец Андрес Карраско, исповедовавший «пассык-пассык», но у него ничего так и не вышло. Нынешний специалист – это «олд скул», он играет в надежный футбол, где применяется быстрый переход от обороны в атаку. Если можно так сказать, то Роман Григорчук играет от «печки» – то есть в сбалансированном футболе. Но даже с минимумом «олд скула» тяжело такую ​​команду организовать. Как в оборонной фазе, так и во всех остальных нынешний ЛНЗ является несбалансированной командой. И это не потому, что Григорчук плохой, а потому, что такой тип футболистов так бездумно покупался или брался в аренду перед этим.

Профессиональный футбол – это не игра в Play Station или ведение программы в YouTube. Это очень серьезная работа, в которой нужны профессионалы – те, которые по-настоящему разбираются в футболе и знают тонкости в подборе футболистов, необходимых для построения конкурентоспособного футбольного клуба.

– Что, на ваш взгляд, может позволить ЛНЗ улучшить турнирные показатели?

- Надеюсь, что в дальнейшем Григорчук сможет сбалансировать команду. До нового сезона он должен подсказать, как сделать правильный выбор и провести соответствующую селекцию. На мой взгляд, группу линии обороны нужно полностью пересмотреть, что касается среднего звена, то в ней есть нормальные исполнители. Но опять же повторюсь: все надо сбалансировать и наиграть. На нынешнем главном тренере крест не ставил. Я знаю его качества и понимаю, что ему нужно время и еще одно трансферное окно – для того чтобы клуб разобрался, во что он хочет играть. Ведь до этого, как я уже отмечал, клуб собирал футболистов для «пассы-пассы» и «дыр-дыр». Но «дыр-дыр» не получилось. И это уже не Григорчука проблема, а руководителей, которые занимались селекцией до его появления в Черкассах. Вылететь из Премьер-лиги – то ЛНЗ не вылетит. Но ведь понятно, что кризис у команды есть. Думаю, что Роман Григорчук – опытный тренер, и он сумеет исправить эту ситуацию.

Ранее мы сообщали, что главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук дал пресс-конференцию после поражения от «Шахтера» в матче 24-го тура УПЛ