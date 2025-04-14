Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный агент пояснил, почему Григорчук не виноват в неудачах ЛНЗ
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 17:49 |
286
0

Известный агент пояснил, почему Григорчук не виноват в неудачах ЛНЗ

Вячеслав Заховайло считает, что у «фиолетовых» несбалансированная команда

14 апреля 2025, 17:49 |
286
0
Известный агент пояснил, почему Григорчук не виноват в неудачах ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Григорчук

При Романе Григорчуке черкасский ЛНЗ проиграл уже пять матчей и только в двух одержал победу.

Пожалуй, не такого результата ждали в Черкассах, приглашая специалиста. Мнениями относительно такой ситуации в клубе Sport.ua поделился известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло, который не один год работал в главной черкасской команде – «Днепре».

– Для тех людей, кто разбирается в футболе, все ответы лежат на поверхности, – сказал он. - Прежде всего, хотелось бы отметить, что команда комплектовалась не при тренерстве Григорчука. Ее комплектовали еще задолго до этого, под разных тренеров. По большому счету, сразу же бросается в глаза, что скауты, которые это делали, не являются профессионалами своего дела. Игроки подобраны разношерстные и по своим качествам из них очень трудно слепить команду какого-нибудь определенного стиля. Так что эта проблема заключается не столько в тренерах, сколько в тех футболистах, которые были приглашены в ЛНЗ еще до нынешнего вождя.

- Как думаете, почему нынешнему тренерскому штабу не удается улучшить игру ЛНЗ, в составе которой достаточно квалифицированных исполнителей?

– Понятно, что каждый тренер приходит в команде со своей собственной идеей. Перед Григорчуком был испанец Андрес Карраско, исповедовавший «пассык-пассык», но у него ничего так и не вышло. Нынешний специалист – это «олд скул», он играет в надежный футбол, где применяется быстрый переход от обороны в атаку. Если можно так сказать, то Роман Григорчук играет от «печки» – то есть в сбалансированном футболе. Но даже с минимумом «олд скула» тяжело такую ​​команду организовать. Как в оборонной фазе, так и во всех остальных нынешний ЛНЗ является несбалансированной командой. И это не потому, что Григорчук плохой, а потому, что такой тип футболистов так бездумно покупался или брался в аренду перед этим.

Профессиональный футбол – это не игра в Play Station или ведение программы в YouTube. Это очень серьезная работа, в которой нужны профессионалы – те, которые по-настоящему разбираются в футболе и знают тонкости в подборе футболистов, необходимых для построения конкурентоспособного футбольного клуба.

– Что, на ваш взгляд, может позволить ЛНЗ улучшить турнирные показатели?

- Надеюсь, что в дальнейшем Григорчук сможет сбалансировать команду. До нового сезона он должен подсказать, как сделать правильный выбор и провести соответствующую селекцию. На мой взгляд, группу линии обороны нужно полностью пересмотреть, что касается среднего звена, то в ней есть нормальные исполнители. Но опять же повторюсь: все надо сбалансировать и наиграть. На нынешнем главном тренере крест не ставил. Я знаю его качества и понимаю, что ему нужно время и еще одно трансферное окно – для того чтобы клуб разобрался, во что он хочет играть. Ведь до этого, как я уже отмечал, клуб собирал футболистов для «пассы-пассы» и «дыр-дыр». Но «дыр-дыр» не получилось. И это уже не Григорчука проблема, а руководителей, которые занимались селекцией до его появления в Черкассах. Вылететь из Премьер-лиги – то ЛНЗ не вылетит. Но ведь понятно, что кризис у команды есть. Думаю, что Роман Григорчук – опытный тренер, и он сумеет исправить эту ситуацию.

Ранее мы сообщали, что главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук дал пресс-конференцию после поражения от «Шахтера» в матче 24-го тура УПЛ

По теме:
Владислав ЛУПАШКО: «Это ваш друг, да? Вы и прокомментируйте»
Кудровка – Металлист – 1:1. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Ингулец и Карпаты обменялись голами в концовке матча
Роман Григорчук ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вячеслав Заховайло инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский след. Дубль Зубкова вошел в историю Трабзонспора
Футбол | 14 апреля 2025, 10:42 5
Украинский след. Дубль Зубкова вошел в историю Трабзонспора
Украинский след. Дубль Зубкова вошел в историю Трабзонспора

Александр Зубков принес Трабзонспору победу в чемпионате Турции

«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
Футбол | 14 апреля 2025, 11:51 7
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги

Ирина Морозюк ответила на вопрос подписчика

ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
Бокс | 14.04.2025, 09:16
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
Хоккей | 13.04.2025, 21:46
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
Предательство де Брюйне. Гвардиола очень разочарован поведением бельгийца
Футбол | 14.04.2025, 17:00
Предательство де Брюйне. Гвардиола очень разочарован поведением бельгийца
Предательство де Брюйне. Гвардиола очень разочарован поведением бельгийца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
13.04.2025, 03:32
Авто/мото
Не только Усик и Дюбуа. В супертяжелом весе появится шестой чемпион мира
Не только Усик и Дюбуа. В супертяжелом весе появится шестой чемпион мира
12.04.2025, 22:25
Бокс
Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити
Гвардиола уже знает, какую команду возглавит после Манчестер Сити
13.04.2025, 00:55
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
14.04.2025, 07:48
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
12.04.2025, 21:48 19
Футбол
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
14.04.2025, 03:50 13
Футбол
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
13.04.2025, 14:40 8
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем