Василий КОБИН: «Классная игра. Мастерство футболистов вышло на первый план»
Коуч «Ингульца» дал краткий комментарий после игры против львовских «Карпат»
Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин поделился эмоциями после минимального поражения своей команды в матче 24 тура УПЛ против львовских «Карпат» (1:2).
– Я считаю, была классная игра. Две команды пытались играть в атакующем стиле, и это у них достаточно хорошо получалось. Качество игроков сегодня вышло на первый план, индивидуальное мастерство – это как при стандартных положениях, так и при завершающей фазе.
– Быстрая перестройка из обороны в атаку, много моментов. Чего именно не хватило, чтобы отличиться больше раз и забивать не в конце матча?
– Да, действительно, хорошие были моменты, хорошие были выпады. Игроки, которые делают это с легкостью, забивают голы, наносят качественные удары по воротам – они стоят больших денег. К сожалению, мы этого не можем себе позволить.
Мы стараемся с ребятами работать в этом плане, но это нелегкая работа. Я вижу, что у нас есть прогресс, но он не до конца. То есть у нас где-то не хватает точности, уверенности, наверное, в своих силах, в том, что игрок может забить гол.
Потому что если брать по сегодняшнему матчу, то мы создали достаточно много качественных моментов, но здесь не хватает качества завершения атаки.
– Паламарчук установил новый рекорд, отбив 6 пенальти подряд. Как прокомментируете его форму?
– Я его поздравляю. Он отразил 7-й – вчера на тренировке тоже отразил пенальти. Специально поставил пенальти, чтобы он почувствовал перед игрой. Я ему сказал, что это пойдет ему на пользу.
Я его приветствую, хорошее достижение. Пусть двигается в этом направлении. Я ему желаю только всего лучшего и продолжать в том же духе, – сказал Кобин.
На нашем сайте доступен обзор матча «Ингулец» – «Карпаты», в котором Паламарчук установил невероятный рекорд.
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