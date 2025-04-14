ВИДЕО. Ингулец и Карпаты обменялись голами в концовке матча

«Ингулец» и «Карпаты» встречались в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

После первого тайма львовяне ушли на перерыв с преимуществом в один гол.

На 81-й минуте Владислав Бабогло оформил дубль и удвоил преимущество «Карпат» в матче против аутсайдера.

«Ингулец» огрызнулся на 90-й минуте. Кристиан Свистун пытался сделать подачу в штрафную площадку, но «кожаный» срезался в ворота.

В итоге 2:1 в пользу «Карпат».