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  4. ВИДЕО. Ингулец и Карпаты обменялись голами в концовке матча
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 17:47 |
134
0

ВИДЕО. Ингулец и Карпаты обменялись голами в концовке матча

Львовяне одержали минимальную победу

14 апреля 2025, 17:47 |
134
0
ВИДЕО. Ингулец и Карпаты обменялись голами в концовке матча
ФК Карпаты. Владислав Бабогло

«Ингулец» и «Карпаты» встречались в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

После первого тайма львовяне ушли на перерыв с преимуществом в один гол.

На 81-й минуте Владислав Бабогло оформил дубль и удвоил преимущество «Карпат» в матче против аутсайдера.

«Ингулец» огрызнулся на 90-й минуте. Кристиан Свистун пытался сделать подачу в штрафную площадку, но «кожаный» срезался в ворота.

В итоге 2:1 в пользу «Карпат».

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Ингулец видео голов и обзор Ингулец - Карпаты Владислав Бабогло Кристиан Свистун
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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