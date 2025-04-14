Украина. Премьер лига14 апреля 2025, 17:47 |
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ВИДЕО. Ингулец и Карпаты обменялись голами в концовке матча
Львовяне одержали минимальную победу
14 апреля 2025, 17:47 |
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«Ингулец» и «Карпаты» встречались в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги.
После первого тайма львовяне ушли на перерыв с преимуществом в один гол.
На 81-й минуте Владислав Бабогло оформил дубль и удвоил преимущество «Карпат» в матче против аутсайдера.
«Ингулец» огрызнулся на 90-й минуте. Кристиан Свистун пытался сделать подачу в штрафную площадку, но «кожаный» срезался в ворота.
В итоге 2:1 в пользу «Карпат».
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