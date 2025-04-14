Феникс-Мариуполь – Подолье – 0:2. Видео голов и обзор матча
«Подолье» продолжает борьбу за выживание
В группе «Выбывание» Первой лиги в воскресенье, 13 апреля, состоялся матч «Феникс-Мариуполь» – «Подолье». Поединок закончился победой команды гостей со счетом 2:0.
Игра проходила в равной борьбе, но удача улыбнулась гостям. На 37-й минуте Антон Савин открыл счет в матче, а на последних минутах поединка Давронбек Азизов удвоил преимущество «Подолья».
Первая лига Украины. Выбывание. 13 апреля
«Феникс-Мариуполь» – «Подолье» – 0:2
Голы: Савин, 37, Азизов, 90+3.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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