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  4. Феникс-Мариуполь – Подолье – 0:2. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
14 апреля 2025, 17:21 | Обновлено 14 апреля 2025, 17:32
66
0

Феникс-Мариуполь – Подолье – 0:2. Видео голов и обзор матча

«Подолье» продолжает борьбу за выживание

14 апреля 2025, 17:21 | Обновлено 14 апреля 2025, 17:32
66
0
Феникс-Мариуполь – Подолье – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Подолье

В группе «Выбывание» Первой лиги в воскресенье, 13 апреля, состоялся матч «Феникс-Мариуполь» – «Подолье». Поединок закончился победой команды гостей со счетом 2:0.

Игра проходила в равной борьбе, но удача улыбнулась гостям. На 37-й минуте Антон Савин открыл счет в матче, а на последних минутах поединка Давронбек Азизов удвоил преимущество «Подолья».

Первая лига Украины. Выбывание. 13 апреля

«Феникс-Мариуполь» – «Подолье» – 0:2

Голы: Савин, 37, Азизов, 90+3.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Мариуполь Подолье Хмельницкий чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Антон Савин Давронбек Азизов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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