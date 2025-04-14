Ангелина Калинина – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 65) начала выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В 1-м раунде украинка играет против Нао Хибино (Япония, WTA 214). Время начала встречи – 16:20 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Хибино.

Победительница противостояния во 2-м круге сыграет либо против Элины Свитолиной, либо против Жиль Тайхман.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.