Ангелина Калинина – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда турнира WTA 250 в Руане
14 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 65) начала выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.
В 1-м раунде украинка играет против Нао Хибино (Япония, WTA 214). Время начала встречи – 16:20 по Киеву.
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Это вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Хибино.
Победительница противостояния во 2-м круге сыграет либо против Элины Свитолиной, либо против Жиль Тайхман.
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