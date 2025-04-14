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  4. Ангелина Калинина – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 апреля 2025, 16:25 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:28
1170
6

Ангелина Калинина – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда турнира WTA 250 в Руане

14 апреля 2025, 16:25 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:28
1170
6
Ангелина Калинина – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 65) начала выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В 1-м раунде украинка играет против Нао Хибино (Япония, WTA 214). Время начала встречи – 16:20 по Киеву.

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Это вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Хибино.

Победительница противостояния во 2-м круге сыграет либо против Элины Свитолиной, либо против Жиль Тайхман.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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chevars
Легко з бубликом, 1:0
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+3
Vadym@
Вітаю з першим сетом виграним під нуль в сезоні. За цим показником зрівнялася з Мартою та Еліною.
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+2
C.Пеклов
Ха ,Геля з бублико 1 сет,.
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+2
chevars
Без глядачів, без емоцій, але є перемога. Може Ангела отримала необхідний для подальшої гри у Турі ігровий імпульс, бо те що було до сьогодні у неї важко назвати грою
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0
C.Пеклов
Нарешті...
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0
chevars
Все ж Хібіно занадто досвідчена гравчиня, щоб віддати без боротьби другий сет
Ответить
0
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