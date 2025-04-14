Кремень – Минай – 1:0. Победа аутсайдера. Видео гола и обзор матча

В группе «Выбывание» Первой лиги в воскресенье, 13 апреля, состоялся матч «Кремень» – «Минай». Поединок закончился победой хозяев со счетом 1:0.

«Кремень» идет на последнем месте турнирной таблице. Однако команда смогла одержать победу в матче с «Минаем».

«Минай» владел инициативой и создавал моменты у ворот соперника, но пропустил контратаку. На 36-й минуте Алексей Жданович уверенно переиграл голкипера «Миная» Максима Росула. Гости продолжали атаковать и после перерыва, но успеха не достигли.

Первая лига Украины. Выбывание. 13 апреля

«Кремень» – «Минай» – 1:0

Гол: Жданович, 36.

Видео гола и обзор матча

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