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Украина. Первая лига
14 апреля 2025, 16:24 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:32
16
0

Кремень – Минай – 1:0. Победа аутсайдера. Видео гола и обзор матча

«Минай» потерпел неожиданное поражение

14 апреля 2025, 16:24 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:32
16
0
Кремень – Минай – 1:0. Победа аутсайдера. Видео гола и обзор матча
ФК Кремень

В группе «Выбывание» Первой лиги в воскресенье, 13 апреля, состоялся матч «Кремень» – «Минай». Поединок закончился победой хозяев со счетом 1:0.

«Кремень» идет на последнем месте турнирной таблице. Однако команда смогла одержать победу в матче с «Минаем».

«Минай» владел инициативой и создавал моменты у ворот соперника, но пропустил контратаку. На 36-й минуте Алексей Жданович уверенно переиграл голкипера «Миная» Максима Росула. Гости продолжали атаковать и после перерыва, но успеха не достигли.

Первая лига Украины. Выбывание. 13 апреля

«Кремень» – «Минай» – 1:0

Гол: Жданович, 36.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Кремень Кременчуг Минай чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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