Кремень – Минай – 1:0. Победа аутсайдера. Видео гола и обзор матча
«Минай» потерпел неожиданное поражение
В группе «Выбывание» Первой лиги в воскресенье, 13 апреля, состоялся матч «Кремень» – «Минай». Поединок закончился победой хозяев со счетом 1:0.
«Кремень» идет на последнем месте турнирной таблице. Однако команда смогла одержать победу в матче с «Минаем».
«Минай» владел инициативой и создавал моменты у ворот соперника, но пропустил контратаку. На 36-й минуте Алексей Жданович уверенно переиграл голкипера «Миная» Максима Росула. Гости продолжали атаковать и после перерыва, но успеха не достигли.
Первая лига Украины. Выбывание. 13 апреля
«Кремень» – «Минай» – 1:0
Гол: Жданович, 36.
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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