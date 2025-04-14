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Греция
14 апреля 2025, 17:58 | Обновлено 14 апреля 2025, 18:04
367
0

ФОТО. Трофей вернулся домой. Форвард сборной Украины оценил свой титул

Роман Яремчук вместе с Олимпиакосом выиграл чемпионат Греции

14 апреля 2025, 17:58 | Обновлено 14 апреля 2025, 18:04
367
0
ФОТО. Трофей вернулся домой. Форвард сборной Украины оценил свой титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард Олимпиакоса Роман Яремчук на своей странице в Instagram отметил успех команды, которая стала чемпионом Греции впервые с 2022 года.

«Чемпионский трофей возвращается домой в Пирей», – написал Яремчук.

В нынешнем сезоне чемпионата Греции нападающий сборной Украины забил 3 гола и сделал одну результативную передачу, а всего в сезоне у него 8 голов и два ассиста в 29 матчах.

Контракт игрока завершается в 2028 году.

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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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