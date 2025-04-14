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  4. ВИДЕО. Карпаты открыли счет. Бабогло отличился впервые за три сезона
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 15:54 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:12
262
0

ВИДЕО. Карпаты открыли счет. Бабогло отличился впервые за три сезона

«Ингулец» провалил начало игры

14 апреля 2025, 15:54 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:12
262
0
ВИДЕО. Карпаты открыли счет. Бабогло отличился впервые за три сезона
ФК Карпаты. Владислав Бабогло

14 апреля в 15:30 состоится заключительный поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между петровским Ингульцом и львовскими Карпатами.

Уже на 5-й минуте матча «Карпаты» открыли счет в матче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бруниньо подал с углового, а передачу замкнул Владислав Бабогло, который в последний раз забивал в 2021 году. Тогда он был игроком «Александрии», а забил в ворота «Днепра-1».

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Ингулец видео голов и обзор Ингулец - Карпаты Владислав Бабогло
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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