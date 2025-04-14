Металлург Запорожье – Нива Тернополь – 1:1. Видео голов и обзор матча

В группе «Выбывание» Первой лиги в субботу, 12 апреля, состоялся матч «Металлург» Запорожье – «Нива» Тернополь. Поединок закончился со счетом 1:1.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Перед перерывом «Нива» осталась в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Сергей Давыдов.

Оба мяча команды забили во втором тайме. Футболист «Металлурга» Дмитрий Иродовский вышел на замену и через три минуты открыл счет в матче. На 77-й минуте «Нива» восстановила паритет.

Первая лига Украины. Выбывание. 12 апреля

«Металлург» Запорожье – «Нива» Тернополь – 1:1

Голы: Иродовский, 58 - Посевкин, 78.

Удаление: Давыдов, 45.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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