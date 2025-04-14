Металлург Запорожье – Нива Тернополь – 1:1. Видео голов и обзор матча
«Нива» весь второй тайм провела в меньшинстве
В группе «Выбывание» Первой лиги в субботу, 12 апреля, состоялся матч «Металлург» Запорожье – «Нива» Тернополь. Поединок закончился со счетом 1:1.
Первый тайм прошел без забитых мячей. Перед перерывом «Нива» осталась в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Сергей Давыдов.
Оба мяча команды забили во втором тайме. Футболист «Металлурга» Дмитрий Иродовский вышел на замену и через три минуты открыл счет в матче. На 77-й минуте «Нива» восстановила паритет.
Первая лига Украины. Выбывание. 12 апреля
«Металлург» Запорожье – «Нива» Тернополь – 1:1
Голы: Иродовский, 58 - Посевкин, 78.
Удаление: Давыдов, 45.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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