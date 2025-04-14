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Чемпионат мира
14 апреля 2025, 19:19 | Обновлено 14 апреля 2025, 19:40
203
0

Тренер Месси рассказал, планирует ли Лионель сыграть на ЧМ-2026

Маскерано хотел бы видеть игрока на турнире

14 апреля 2025, 19:19 | Обновлено 14 апреля 2025, 19:40
203
0
Тренер Месси рассказал, планирует ли Лионель сыграть на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Тренер команды МЛС Интер Майами Хавьер Маскерано не знает, сыграет ли Лионель Месси через год на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

Аргентинский форвард пока на этот счет не высказался.

«У меня нет сомнений, что Месси будет физически и психологически готов сыграть на ЧМ-2026. Но это его решение, и я не знаю, что он решит. И у меня нет мнения по этому поводу, потому что я не могу забраться ему в голову».

«Безусловно, я хочу видеть Месси в сборной на ЧМ-2026. Посмотрим, что он решит», – сказал Маскерано.

Сборная Аргентины уже гарантировала себе выход на турнир, где будет защищать свой титул.

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ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси Хавьер Маскерано Интер Майами сборная Аргентины по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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