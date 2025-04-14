Тренер Месси рассказал, планирует ли Лионель сыграть на ЧМ-2026

Тренер команды МЛС Интер Майами Хавьер Маскерано не знает, сыграет ли Лионель Месси через год на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

Аргентинский форвард пока на этот счет не высказался.

«У меня нет сомнений, что Месси будет физически и психологически готов сыграть на ЧМ-2026. Но это его решение, и я не знаю, что он решит. И у меня нет мнения по этому поводу, потому что я не могу забраться ему в голову».

«Безусловно, я хочу видеть Месси в сборной на ЧМ-2026. Посмотрим, что он решит», – сказал Маскерано.

Сборная Аргентины уже гарантировала себе выход на турнир, где будет защищать свой титул.