Тренер Месси рассказал, планирует ли Лионель сыграть на ЧМ-2026
Маскерано хотел бы видеть игрока на турнире
Тренер команды МЛС Интер Майами Хавьер Маскерано не знает, сыграет ли Лионель Месси через год на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.
Аргентинский форвард пока на этот счет не высказался.
«У меня нет сомнений, что Месси будет физически и психологически готов сыграть на ЧМ-2026. Но это его решение, и я не знаю, что он решит. И у меня нет мнения по этому поводу, потому что я не могу забраться ему в голову».
«Безусловно, я хочу видеть Месси в сборной на ЧМ-2026. Посмотрим, что он решит», – сказал Маскерано.
Сборная Аргентины уже гарантировала себе выход на турнир, где будет защищать свой титул.
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