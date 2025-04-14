Ястремская / Остапенко – Шунк / Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного матча 1-го раунда на турнире WTA 500 в Штутгарте
14 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.
В 1-м раунде украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) сыграет против немецкого тандема Насташа Шунк / Элла Зайдель. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют либо против Чан Хао-Чин / Кудерметова, либо против Бабош / Стефани.
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