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  4. Ястремская / Остапенко – Шунк / Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 апреля 2025, 15:05 |
1043
0

Ястремская / Остапенко – Шунк / Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного матча 1-го раунда на турнире WTA 500 в Штутгарте

14 апреля 2025, 15:05 |
1043
0
Ястремская / Остапенко – Шунк / Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Даяна Ястремская

14 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В 1-м раунде украинка вместе с Аленой Остапенко (Латвия) сыграет против немецкого тандема Насташа Шунк / Элла Зайдель. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют либо против Чан Хао-Чин / Кудерметова, либо против Бабош / Стефани.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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