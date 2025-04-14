Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Они не готовы стать чемпионами Украины»

Бывший игрок «Александрии» Желько Любенович в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы подопечных Руслана Ротаня на победу в УПЛ 2024/25:

«Считаю, что александрийцы пока что не готовы стать чемпионами. Хотя команда Руслана Ротаня в нынешнем чемпионате демонстрирует самую стабильную игру, я все же думаю, что в конце сезона 2024/25 она займет второе место. Александрийцы его вполне заслужили. Что касается матча с «Рухом», то тему судейства я никогда не обсуждаю, поэтому не вижу смысла ее касаться».

На данный момент «Александрия» занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 54 очка в 24 турах, и отстает от 1-й строчки на 6 баллов.