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  4. Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Они не готовы стать чемпионами Украины»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 14:54 |
391
0

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Они не готовы стать чемпионами Украины»

Бывший игрок «Александрии» прокомментировал шансы «горожан» на триумф в УПЛ

14 апреля 2025, 14:54 |
391
0
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Они не готовы стать чемпионами Украины»
ФК Минай. Желько Любенович

Бывший игрок «Александрии» Желько Любенович в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы подопечных Руслана Ротаня на победу в УПЛ 2024/25:

«Считаю, что александрийцы пока что не готовы стать чемпионами. Хотя команда Руслана Ротаня в нынешнем чемпионате демонстрирует самую стабильную игру, я все же думаю, что в конце сезона 2024/25 она займет второе место. Александрийцы его вполне заслужили. Что касается матча с «Рухом», то тему судейства я никогда не обсуждаю, поэтому не вижу смысла ее касаться».

На данный момент «Александрия» занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 54 очка в 24 турах, и отстает от 1-й строчки на 6 баллов.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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