Что будет с Мудриком? Челси хочет избавиться от 17 игроков на 500 миллионов

Лондонский «Челси» планирует летом осуществить большую чистку своего состава, сообщает fichajes.net.

По информации источника, «синие» хотят избавиться сразу от 17 игроков и получить с их продажи невероятные 500 млн евро.

Отмечается, что украинский вингер Михаил Мудрик, который был временно отстранен от футбола из-за допингового скандала, также может покинуть «Челси», потому что так и не смог адаптироваться в клубе и оправдать возложенные на него надежды.

Сообщалось, что Мудрик больше не входит в планы «Челси».