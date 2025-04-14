Что будет с Мудриком? Челси хочет избавиться от 17 игроков на 500 миллионов
Неприятные новости для украинца
Лондонский «Челси» планирует летом осуществить большую чистку своего состава, сообщает fichajes.net.
По информации источника, «синие» хотят избавиться сразу от 17 игроков и получить с их продажи невероятные 500 млн евро.
Отмечается, что украинский вингер Михаил Мудрик, который был временно отстранен от футбола из-за допингового скандала, также может покинуть «Челси», потому что так и не смог адаптироваться в клубе и оправдать возложенные на него надежды.
Сообщалось, что Мудрик больше не входит в планы «Челси».
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