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  4. Что будет с Мудриком? Челси хочет избавиться от 17 игроков на 500 миллионов
Англия
14 апреля 2025, 14:24 |
1054
1

Что будет с Мудриком? Челси хочет избавиться от 17 игроков на 500 миллионов

Неприятные новости для украинца

14 апреля 2025, 14:24 |
1054
1
Что будет с Мудриком? Челси хочет избавиться от 17 игроков на 500 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» планирует летом осуществить большую чистку своего состава, сообщает fichajes.net.

По информации источника, «синие» хотят избавиться сразу от 17 игроков и получить с их продажи невероятные 500 млн евро.

Отмечается, что украинский вингер Михаил Мудрик, который был временно отстранен от футбола из-за допингового скандала, также может покинуть «Челси», потому что так и не смог адаптироваться в клубе и оправдать возложенные на него надежды.

Сообщалось, что Мудрик больше не входит в планы «Челси».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Перець
нормально так шлака набрали 
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