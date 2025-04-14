Стали известны стартовые составы Ингульца и Карпат
14 апреля в 15:30 состоится матч 24-го тура чемпионата Украины
14 апреля в 15:30 в Александрии состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
В Александрии на стадионе «Ника» встретятся «Ингулец» и «Карпаты».
Подопечным Василия Кобина нужно набирать очки, чтобы не отпустить конкурентов в борьбе за выживание.
«Карпаты» могут побороться за 4-е место в чемпионате, которое дает право играть в еврокубках.
Главные тренеры определились с основными составами команд.
«Ингулец»: Паламарчук, Малыш, Дыхтярук, Бенедюк, Катрич, Лосенко, Пушкарев, Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Сад.
«Карпаты»: Кинарейкин, Стецков, Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Пидлепенец, Краснопир.
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