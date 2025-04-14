Стали известны стартовые составы Ингульца и Карпат

14 апреля в 15:30 в Александрии состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В Александрии на стадионе «Ника» встретятся «Ингулец» и «Карпаты».

Подопечным Василия Кобина нужно набирать очки, чтобы не отпустить конкурентов в борьбе за выживание.

«Карпаты» могут побороться за 4-е место в чемпионате, которое дает право играть в еврокубках.

Главные тренеры определились с основными составами команд.

«Ингулец»: Паламарчук, Малыш, Дыхтярук, Бенедюк, Катрич, Лосенко, Пушкарев, Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Сад.

«Карпаты»: Кинарейкин, Стецков, Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Пидлепенец, Краснопир.