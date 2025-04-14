14 апреля в 15:30 состоится заключительный поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между петровским Ингульцом и львовскими Карпатами.

Матч состоится на стадионе «Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Ингулец» находится на последней строчке и имеет в своем активе 16 очков. Подопечные Владислава Лупашко «Карпаты» на 6-й позиции с 33 очками.

Рассудит матч арбитр Дмитрий Евтухов из Днепра.

Ингулец – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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