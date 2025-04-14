Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Ингулец
14.04.2025 15:30 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 14:00 | Обновлено 14 апреля 2025, 14:21
123
0

Ингулец – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 апреля в 15:30 состоится матч 24-го тура чемпионата Украины

14 апреля 2025, 14:00 | Обновлено 14 апреля 2025, 14:21
123
0
Ингулец – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
стадион Ника

14 апреля в 15:30 состоится заключительный поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между петровским Ингульцом и львовскими Карпатами.

Матч состоится на стадионе «Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Ингулец» находится на последней строчке и имеет в своем активе 16 очков. Подопечные Владислава Лупашко «Карпаты» на 6-й позиции с 33 очками.

Рассудит матч арбитр Дмитрий Евтухов из Днепра.

Ингулец – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ингулец - Карпаты
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Известный специалист не ожидал разгромного поражения ЛНЗ в матче с Шахтером
Металлист 1925 – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Они не готовы стать чемпионами Украины»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Карпаты смотреть онлайн
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Футбол | 14 апреля 2025, 06:23 2
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером

Динамо в гостях переиграло Кривбасс и продолжает лидировать

5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
Хоккей | 13 апреля 2025, 21:46 7
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей

Сборная Украины готовится к чемпионату мира в Дивизионе 1A

Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Футбол | 14.04.2025, 13:25
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Бокс | 14.04.2025, 01:38
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
Футбол | 14.04.2025, 11:51
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
12.04.2025, 17:50 26
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
14.04.2025, 07:48
Бокс
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
12.04.2025, 16:55 3
Футбол
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
12.04.2025, 15:01 1
Футбол
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
Кривбасс о замене Ярмоленко: «С поля уходит Андрей Николаевич»
12.04.2025, 15:56 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем