Лидер Эпицентра еще на больничном

Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты перволигового «Эпицентра» начнут подготовку к поединку 3-го тура группы «Чемпионская» с «Металлистом 1925», который состоится 19 апреля.

По имеющейся информации, лидер подолян опорный полузащитник Андрей Липовуз еще находится на больничном и не сможет помочь «Эпицентру». Липовуза еще беспокоят боли в колене и поэтому он вынужден был пропустить 2 стартовых матча второго этапа. Возвращение в строй хавбека ожидается перед поединком 4-го тура - с «Кудривкой», который запланирован на 27 апреля.

Сейчас «Эпицентр» уверенно лидирует в группе «Чемпионская», набрав 35 очков. Ближайший преследователь – «Агробизнес» отстает на шесть пунктов.

Ранее один из ведущих игроков «Эпицентра» Николай Миронюк рассказал, благодаря чему команда из Каменец-Подольского на старте второго этапа одержала две победы подряд - над ЮКСА и «Полтавой».