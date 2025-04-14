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  4. Аниагбосо стал автором 8-го автогола вратарей в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 13:10 | Обновлено 14 апреля 2025, 13:15
92
0

Аниагбосо стал автором 8-го автогола вратарей в чемпионатах Украины

Голкипер «моряков» первым из нигерийцев забил в свои ворота в УПЛ

14 апреля 2025, 13:10 | Обновлено 14 апреля 2025, 13:15
92
0
Аниагбосо стал автором 8-го автогола вратарей в чемпионатах Украины
ФК Оболонь

В матче «Оболонь» – «Черноморец» (1:0) автором победного гола «пивоваров» оказался 20-летний нигерийский голкипер «моряков» Чиджиоке Аниагбосо. Он стал представителем 19-й страны дальнего зарубежья, чьи игроки совершали «самострел» в чемпионатах Украины, в том числе 6-й – с Черного континента. Кроме того, Аниагбосо записал на свой счет 8-й автогол стражей ворот в истории УПЛ, в том числе первый среди вратарей-легионеров.

К слову, гол нигерийца оказался 600-м, пропущенным «Черноморцем» в чемпионатах Украины на чужих полях. И одесситы, тем самым, повторили антирекорд УПЛ, принадлежащий «Карпатам».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные автоголы представителей африканских стран в чемпионатах Украины

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

1.

Тунис

12.03.2006

Анис БУССАИДИ

Металлург Д

Черноморец

0:1 (г)

2.

Кот-д’Ивуар

16.04.2006

Арсен НЕ

Металлург Д

Кривбасс

3:2 (д)

3.

Камерун

01.09.2018

Джойским ДАВА

Мариуполь

Шахтер

0:2 (г)

4.

Сенегал

01.12.2018

ПАПА ГУЙЕ

Карпаты

Арсенал

1:1 (г)

5.

Буркина-Фасо

08.03.2024

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Колос

3:2 (д)

6.

Нигерия

12.04.2025

Чиджиоке АНИАГБОСО

Черноморец

Оболонь

0:1 (г)

Все автоголы вратарей в чемпионатах Украины

Дата

Вратарь

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1.

10.12.2004

Андрей НИКИТИН

Ильичевец

Шахтер

7' (0:1)

1:4 (г)

2.

15.04.2010

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

Ильичевец

19' (1:1)

3:1 (д)

3.

24.09.2016

Артем КИЧАК

Волынь

Шахтер

41' (0:1)

1:3 (г)

4.

25.07.2020

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос

Днепр-1

48' (2:1)

4:1 (д)

5.

21.08.2020

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос

Шахтер

72' (0:3)

1:3 (г)

6.

27.02.2021

Роман МЫСАК

Рух

Колос

34' (0:1)

2:1 (г)

7.

24.05.2023

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос

Динамо

9' (0:1)

0:3 (д)

8.

12.04.2025

Чиджиоке АНИАГБОСО

Черноморец

Оболонь

30' (0:1)

0:1 (г)
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цифры и факты Чиджоке Аниагбосо Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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