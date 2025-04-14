Аниагбосо стал автором 8-го автогола вратарей в чемпионатах Украины
Голкипер «моряков» первым из нигерийцев забил в свои ворота в УПЛ
В матче «Оболонь» – «Черноморец» (1:0) автором победного гола «пивоваров» оказался 20-летний нигерийский голкипер «моряков» Чиджиоке Аниагбосо. Он стал представителем 19-й страны дальнего зарубежья, чьи игроки совершали «самострел» в чемпионатах Украины, в том числе 6-й – с Черного континента. Кроме того, Аниагбосо записал на свой счет 8-й автогол стражей ворот в истории УПЛ, в том числе первый среди вратарей-легионеров.
К слову, гол нигерийца оказался 600-м, пропущенным «Черноморцем» в чемпионатах Украины на чужих полях. И одесситы, тем самым, повторили антирекорд УПЛ, принадлежащий «Карпатам».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные автоголы представителей африканских стран в чемпионатах Украины
|
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
Тунис
|
12.03.2006
|
Анис БУССАИДИ
|
Металлург Д
|
Черноморец
|
0:1 (г)
|
2.
|
Кот-д’Ивуар
|
16.04.2006
|
Арсен НЕ
|
Металлург Д
|
Кривбасс
|
3:2 (д)
|
3.
|
Камерун
|
01.09.2018
|
Джойским ДАВА
|
Мариуполь
|
Шахтер
|
0:2 (г)
|
4.
|
Сенегал
|
01.12.2018
|
ПАПА ГУЙЕ
|
Карпаты
|
Арсенал
|
1:1 (г)
|
5.
|
Буркина-Фасо
|
08.03.2024
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
Колос
|
3:2 (д)
|
6.
|
Нигерия
|
12.04.2025
|
Чиджиоке АНИАГБОСО
|
Черноморец
|
Оболонь
|
0:1 (г)
Все автоголы вратарей в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Вратарь
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1.
|
10.12.2004
|
Андрей НИКИТИН
|
Ильичевец
|
Шахтер
|
7' (0:1)
|
1:4 (г)
|
2.
|
15.04.2010
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист
|
Ильичевец
|
19' (1:1)
|
3:1 (д)
|
3.
|
24.09.2016
|
Артем КИЧАК
|
Волынь
|
Шахтер
|
41' (0:1)
|
1:3 (г)
|
4.
|
25.07.2020
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
Днепр-1
|
48' (2:1)
|
4:1 (д)
|
5.
|
21.08.2020
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
Шахтер
|
72' (0:3)
|
1:3 (г)
|
6.
|
27.02.2021
|
Роман МЫСАК
|
Рух
|
Колос
|
34' (0:1)
|
2:1 (г)
|
7.
|
24.05.2023
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
Динамо
|
9' (0:1)
|
0:3 (д)
|
8.
|
12.04.2025
|
Чиджиоке АНИАГБОСО
|
Черноморец
|
Оболонь
|
30' (0:1)
|
0:1 (г)
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