Аниагбосо стал автором 8-го автогола вратарей в чемпионатах Украины

В матче «Оболонь» – «Черноморец» (1:0) автором победного гола «пивоваров» оказался 20-летний нигерийский голкипер «моряков» Чиджиоке Аниагбосо. Он стал представителем 19-й страны дальнего зарубежья, чьи игроки совершали «самострел» в чемпионатах Украины, в том числе 6-й – с Черного континента. Кроме того, Аниагбосо записал на свой счет 8-й автогол стражей ворот в истории УПЛ, в том числе первый среди вратарей-легионеров.

К слову, гол нигерийца оказался 600-м, пропущенным «Черноморцем» в чемпионатах Украины на чужих полях. И одесситы, тем самым, повторили антирекорд УПЛ, принадлежащий «Карпатам».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные автоголы представителей африканских стран в чемпионатах Украины

Страна Дата Игрок Клуб Соперник Счет 1. Тунис 12.03.2006 Анис БУССАИДИ Металлург Д Черноморец 0:1 (г) 2. Кот-д’Ивуар 16.04.2006 Арсен НЕ Металлург Д Кривбасс 3:2 (д) 3. Камерун 01.09.2018 Джойским ДАВА Мариуполь Шахтер 0:2 (г) 4. Сенегал 01.12.2018 ПАПА ГУЙЕ Карпаты Арсенал 1:1 (г) 5. Буркина-Фасо 08.03.2024 Лассина ТРАОРЕ Шахтер Колос 3:2 (д) 6. Нигерия 12.04.2025 Чиджиоке АНИАГБОСО Черноморец Оболонь 0:1 (г)

Все автоголы вратарей в чемпионатах Украины