«Он нам очень помог». Гвардиола назвал вклад Зинченко в победы Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал проблемы в своей команде на позиции левого защитника, упомянув при этом украинца Александра Зинченко.

«Очевидно, что подписание левого защитника будет нашим приоритетом летом. Нико О'Райли нам помогает, но он не является левым защитником. Это реальность.

Мы играли с Алексом Зинченко, Фабианом Делфом на позиции левого защитника. Мы находили решения на протяжении многих-многих лет. Имея разные качества, они помогали нам. Как пример, Алекс и Фабиан, да и тот же Рико Льюис... они нам очень помогали», – цитирует Гвардиолу Twitter-паблик City_Xtra.

Ранее Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из «Манчестер Сити».