Александрия и Рух установили новый рекорд УПЛ
Черно-желто-зеленые и желто-черные подписали между собой 7-ю мировую подряд
«Александрия» и «Рух» 7-й раз подряд поделили очки между собой. Тем самым они побили рекорд чемпионатов Украины 21-летней давности, установленный в поединках «Ильичевца» и запорожского «Металлурга».
Ничейная эпопея между черно-желто-зелеными и желто-черными началась в сезоне-2021/22 – 0:0 во Львове. В следующем чемпионате соперники сыграли 1:1 в Александрии и 0:0 во Львове, в УПЛ-2023/24 – вновь 0:0 во Львове и 2:2 – в Александрии, а в этом сезоне оба матча завершились со счетом 1:1.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные ничейные серии во встречах двух команд в УПЛ
|
Серия
|
Пара команд
|
Период
|
6*
|
Александрия – Рух
|
21.10.2021 - 12.04.2025
|
6
|
Ильичевец – Металлург З
|
13.04.2002 - 24.10.2004
|
5
|
Кривбасс – Металлург З
|
28.10.2000 - 04.08.2002
|
5
|
Карпаты – Черноморец
|
27.08.2009 - 11.08.2012
|
5
|
Заря – Ильичевец
|
13.08.2010 - 04.11.2012
|
5*
|
Минай – Рух
|
24.10.2021 - 21.04.2024
* серия не закончена.
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