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Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 11:56 |
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0

Александрия и Рух установили новый рекорд УПЛ

Черно-желто-зеленые и желто-черные подписали между собой 7-ю мировую подряд

14 апреля 2025, 11:56 |
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Александрия и Рух установили новый рекорд УПЛ

«Александрия» и «Рух» 7-й раз подряд поделили очки между собой. Тем самым они побили рекорд чемпионатов Украины 21-летней давности, установленный в поединках «Ильичевца» и запорожского «Металлурга».

Ничейная эпопея между черно-желто-зелеными и желто-черными началась в сезоне-2021/22 – 0:0 во Львове. В следующем чемпионате соперники сыграли 1:1 в Александрии и 0:0 во Львове, в УПЛ-2023/24 – вновь 0:0 во Львове и 2:2 – в Александрии, а в этом сезоне оба матча завершились со счетом 1:1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные ничейные серии во встречах двух команд в УПЛ

Серия

Пара команд

Период

6*

Александрия – Рух

21.10.2021 - 12.04.2025

6

Ильичевец – Металлург З

13.04.2002 - 24.10.2004

5

Кривбасс – Металлург З

28.10.2000 - 04.08.2002

5

Карпаты – Черноморец

27.08.2009 - 11.08.2012

5

Заря – Ильичевец

13.08.2010 - 04.11.2012

5*

Минай – Рух

24.10.2021 - 21.04.2024

* серия не закончена.

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цифры и факты Александрия Рух Львов Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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