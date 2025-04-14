Александрия и Рух установили новый рекорд УПЛ

«Александрия» и «Рух» 7-й раз подряд поделили очки между собой. Тем самым они побили рекорд чемпионатов Украины 21-летней давности, установленный в поединках «Ильичевца» и запорожского «Металлурга».

Ничейная эпопея между черно-желто-зелеными и желто-черными началась в сезоне-2021/22 – 0:0 во Львове. В следующем чемпионате соперники сыграли 1:1 в Александрии и 0:0 во Львове, в УПЛ-2023/24 – вновь 0:0 во Львове и 2:2 – в Александрии, а в этом сезоне оба матча завершились со счетом 1:1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные ничейные серии во встречах двух команд в УПЛ

Серия Пара команд Период 6* Александрия – Рух 21.10.2021 - 12.04.2025 6 Ильичевец – Металлург З 13.04.2002 - 24.10.2004 5 Кривбасс – Металлург З 28.10.2000 - 04.08.2002 5 Карпаты – Черноморец 27.08.2009 - 11.08.2012 5 Заря – Ильичевец 13.08.2010 - 04.11.2012 5* Минай – Рух 24.10.2021 - 21.04.2024

* серия не закончена.