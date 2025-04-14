«Будет большой бюджет». Известный журналист – об интересе Наполи к Судакову

Журналист Tuttomercatoweb Никколо Чеккарини поделился информацией относительно трансферных планов «Наполи» на ближайшее лето.

«Спортивный директор клуба Манна уже работает над улучшением нынешнего состава. Будет выделен большой бюджет, учитывая также 75 миллионов, заработанных от продажи Кварацхелии в январе.

Вариант с Жегровой из «Лилля» остается сильным в списке замен Хвича, но Конте также очень нравится Гарначо. Последнего могут подписать, но на других условиях, чем 60 млн, которые «Манчестер Юнайтед» хотел получить в январе. Трансфер может состояться за 45 млн евро.

Стоимость Игоря Пайшао из «Фейеноорда» также растет. Бразильский вингер уже дал свое согласие на трансфер. Этот переход может быть реализован за 25 млн евро.

Наконец, как уже упоминалось, еще одна цель – подписать игрока в полузащиту. Фраттези и Пеллегрини остаются двумя идеями, но «Наполи» не отказался от двух других вариантов. Первый ведет к Габри Вейге из «Аль-Ахли», другой – к Судакову из донецкого «Шахтера», - написал Чеккарини в своей статье.

Сообщалось, что итальянский топ-клуб хочет подписать двух звезд «Шахтера».