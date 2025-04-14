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  4. «Будет большой бюджет». Известный журналист – об интересе Наполи к Судакову
Италия
14 апреля 2025, 12:01 |
643
12

«Будет большой бюджет». Известный журналист – об интересе Наполи к Судакову

Никколо Чеккарини раскрыл планы итальянского клуба

14 апреля 2025, 12:01 |
643
12
«Будет большой бюджет». Известный журналист – об интересе Наполи к Судакову
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Журналист Tuttomercatoweb Никколо Чеккарини поделился информацией относительно трансферных планов «Наполи» на ближайшее лето.

«Спортивный директор клуба Манна уже работает над улучшением нынешнего состава. Будет выделен большой бюджет, учитывая также 75 миллионов, заработанных от продажи Кварацхелии в январе.

Вариант с Жегровой из «Лилля» остается сильным в списке замен Хвича, но Конте также очень нравится Гарначо. Последнего могут подписать, но на других условиях, чем 60 млн, которые «Манчестер Юнайтед» хотел получить в январе. Трансфер может состояться за 45 млн евро.

Стоимость Игоря Пайшао из «Фейеноорда» также растет. Бразильский вингер уже дал свое согласие на трансфер. Этот переход может быть реализован за 25 млн евро.

Наконец, как уже упоминалось, еще одна цель – подписать игрока в полузащиту. Фраттези и Пеллегрини остаются двумя идеями, но «Наполи» не отказался от двух других вариантов. Первый ведет к Габри Вейге из «Аль-Ахли», другой – к Судакову из донецкого «Шахтера», - написал Чеккарини в своей статье.

Сообщалось, что итальянский топ-клуб хочет подписать двух звезд «Шахтера».

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трансферы Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 12
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Burevestnik
от бреше той журналюга,
ба Наполі вже давним-давно приготував мінімум 50лям.
і за кого ті 50 лям? за СУДАКОВА !!!
5 чи 6 наших правдивих журналістів і блогерів
про це давно пишуть.
а якийсь Чеккаріні не читає...
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+4
Перець
Купіть його вже , бо в останніх іграх гравець втратив мотивацію
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+4
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serhiy
Купіть вже хтось його бо вже задовбало! Але з другої сторони .як вболівальник Динамо,то краще нехай грає в УПЛ. 
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+2
Boodya
😂😂
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+2
Falko
Стоп, Чікаріня, а як же Кевін? Нам учора розповідали.
І, Наполі, про що ви взагалі думаєте, вам що, захист зміцнювати не треба? У нас тут є парочка лігочемпіонських звйозд, тоже дорого.
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+1
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