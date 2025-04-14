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Major League Soccer
14 апреля 2025, 12:01 |
154
1

Опять за старое. Суарес пытался укусить одноклубника во время матча

Уругвайский футболист никак не может избавиться от вредных привычек

14 апреля 2025, 12:01 |
154
1
Опять за старое. Суарес пытался укусить одноклубника во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

В ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где встретились «Интер Майами» и «Лос-Анджелес», зрители увидели забавный эпизод.

В конце противостояния нервы игроков не выдержали и они начали конфликтовать на поле. Участие в потасовке принимал и форвард хозяев Луис Суарес – он пытался укусить... своего одноклубника.

Дело в том, что партнер уругвайца Жорди Альба решил забрать Суареса подальше, но ему это не понравилось. Луис пытался достать руку зубами, но вовремя увидел, что перед ним не соперник. Ранее форвард попадал в подобные ситуации, но его целью становились оппоненты, а не одноклубники.

В полуфинале Кубка «Интер Майами» сыграет против канадского «Ванкувер Уайткэпс». Матчи состояться 25 апреля и 1 мая.

ВИДЕО. Суарес пытался укусить одноклубника Альбу, но вовремя остановился

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Лос-Анджелес (MLS) Луис Суарес Жорди Альба
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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