Опять за старое. Суарес пытался укусить одноклубника во время матча

В ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где встретились «Интер Майами» и «Лос-Анджелес», зрители увидели забавный эпизод.

В конце противостояния нервы игроков не выдержали и они начали конфликтовать на поле. Участие в потасовке принимал и форвард хозяев Луис Суарес – он пытался укусить... своего одноклубника.

Дело в том, что партнер уругвайца Жорди Альба решил забрать Суареса подальше, но ему это не понравилось. Луис пытался достать руку зубами, но вовремя увидел, что перед ним не соперник. Ранее форвард попадал в подобные ситуации, но его целью становились оппоненты, а не одноклубники.

В полуфинале Кубка «Интер Майами» сыграет против канадского «Ванкувер Уайткэпс». Матчи состояться 25 апреля и 1 мая.

ВИДЕО. Суарес пытался укусить одноклубника Альбу, но вовремя остановился