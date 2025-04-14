Марта Костюк защищает на турнире в Штутгарте 325 рейтинговых баллов

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 25) на прошлогоднем турнире WTA 500 в немецком Штутгарте дошла до финала. Это значит, что в этом сезоне на штутгартском грунте 22-летней украинке предстоит защитить 325 рейтинговых баллов.

В 2024 году Марта на пути к финалу переиграла здесь Лауру Зигемунд (Германия, WTA 95), Чжен Циньвень (Китай, WTA 8), Коко Гауфф (США, WTA 4) и Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 48). В решающем поединке Костюк проиграла тогда Елене Рыбакиной (WTA 10) из Казахстана.

В этом году на турнире будет разыгран почти миллион евро, не говоря уже о том, что чемпион в одиночном разряде также получит Porsche Macan Turbo в дополнение к своим призовым деньгам и совершит культовый поворот на корте после своей победы в финале.

Рейтинговые баллы и призовые турнира: