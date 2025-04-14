Марта Костюк защищает на турнире в Штутгарте 325 рейтинговых баллов
Украинка на прошлогоднем турнире WTA 500 в немецком Штутгарте дошла до финала
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 25) на прошлогоднем турнире WTA 500 в немецком Штутгарте дошла до финала. Это значит, что в этом сезоне на штутгартском грунте 22-летней украинке предстоит защитить 325 рейтинговых баллов.
В 2024 году Марта на пути к финалу переиграла здесь Лауру Зигемунд (Германия, WTA 95), Чжен Циньвень (Китай, WTA 8), Коко Гауфф (США, WTA 4) и Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 48). В решающем поединке Костюк проиграла тогда Елене Рыбакиной (WTA 10) из Казахстана.
В этом году на турнире будет разыгран почти миллион евро, не говоря уже о том, что чемпион в одиночном разряде также получит Porsche Macan Turbo в дополнение к своим призовым деньгам и совершит культовый поворот на корте после своей победы в финале.
Рейтинговые баллы и призовые турнира:
- 1/16 финала: 1 балл – €9,828
- 1/8 финала: 60 баллов – €13,760
- Четвертьфинал: 108 баллов – €27,040
- Полуфинал: 195 баллов – €51,305
- Финалист: 325 баллов – €87,825
- Победитель: 500 баллов – 142 610 €
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