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  4. Марта Костюк защищает на турнире в Штутгарте 325 рейтинговых баллов
WTA
14 апреля 2025, 12:12 | Обновлено 14 апреля 2025, 12:16
354
0

Марта Костюк защищает на турнире в Штутгарте 325 рейтинговых баллов

Украинка на прошлогоднем турнире WTA 500 в немецком Штутгарте дошла до финала

14 апреля 2025, 12:12 | Обновлено 14 апреля 2025, 12:16
354
0
Марта Костюк защищает на турнире в Штутгарте 325 рейтинговых баллов
Instagram. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 25) на прошлогоднем турнире WTA 500 в немецком Штутгарте дошла до финала. Это значит, что в этом сезоне на штутгартском грунте 22-летней украинке предстоит защитить 325 рейтинговых баллов.

В 2024 году Марта на пути к финалу переиграла здесь Лауру Зигемунд (Германия, WTA 95), Чжен Циньвень (Китай, WTA 8), Коко Гауфф (США, WTA 4) и Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 48). В решающем поединке Костюк проиграла тогда Елене Рыбакиной (WTA 10) из Казахстана.

В этом году на турнире будет разыгран почти миллион евро, не говоря уже о том, что чемпион в одиночном разряде также получит Porsche Macan Turbo в дополнение к своим призовым деньгам и совершит культовый поворот на корте после своей победы в финале.

Рейтинговые баллы и призовые турнира:

  • 1/16 финала: 1 балл – €9,828
  • 1/8 финала: 60 баллов – €13,760
  • Четвертьфинал: 108 баллов – €27,040
  • Полуфинал: 195 баллов – €51,305
  • Финалист: 325 баллов – €87,825
  • Победитель: 500 баллов – 142 610 €
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WTA Штутгарт Марта Костюк Лаура Зигемунд Чжэн Циньвень Коко Гауфф Маркета Вондроушова Елена Рыбакина
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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