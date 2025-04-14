Яремчук – четвертый украинец, ставший чемпионом Греции. Кто другие трое?

Олимпиакос в очередной, 48-й раз, стал чемпионом Греции. Произошло это после победы над АЭК со счетом 1:0.

Клуб из Пирей является рекордсменом страны по количеству завоеванных чемпионств. У ближайшего преследователя, Панатинаикоса, 20 титулов.

Свою лепту в чемпионство Олимпиакоса внес и украинец Роман Яремчук.

Яремчук стал четвертым украинцем, которому удалось выиграть чемпионат Греции:

Дмитрий Чигринский - АЭК (2017/18)

Евгений Шахов - ПАОК (2018/19)

Евгений Хачериди - ПАОК (2018/19)

Роман Яремчук - Олимпиакос (2024/25)

Ранее сообщалось, что Трабзонспор и Шахтер заинтересованы в услугах форварда сборной Украины