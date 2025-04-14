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  4. Яремчук – четвертый украинец, ставший чемпионом Греции. Кто другие трое?
Греция
14 апреля 2025, 11:39 | Обновлено 14 апреля 2025, 12:06
492
0

Яремчук – четвертый украинец, ставший чемпионом Греции. Кто другие трое?

Форвард сборной Украины стал первым, кто сделал это в составе Олимпиакоса

14 апреля 2025, 11:39 | Обновлено 14 апреля 2025, 12:06
492
0
Яремчук – четвертый украинец, ставший чемпионом Греции. Кто другие трое?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Олимпиакос в очередной, 48-й раз, стал чемпионом Греции. Произошло это после победы над АЭК со счетом 1:0.

Клуб из Пирей является рекордсменом страны по количеству завоеванных чемпионств. У ближайшего преследователя, Панатинаикоса, 20 титулов.

Свою лепту в чемпионство Олимпиакоса внес и украинец Роман Яремчук.

Яремчук стал четвертым украинцем, которому удалось выиграть чемпионат Греции:

  • Дмитрий Чигринский - АЭК (2017/18)
  • Евгений Шахов - ПАОК (2018/19)
  • Евгений Хачериди - ПАОК (2018/19)
  • Роман Яремчук - Олимпиакос (2024/25)

Ранее сообщалось, что Трабзонспор и Шахтер заинтересованы в услугах форварда сборной Украины

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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу Евгений Шахов Дмитрий Чигринский Евгений Хачериди ПАОК АЕК Афины статистика
Олег Вахоцкий Источник: ФК Олимпиакос
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