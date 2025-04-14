Яремчук – четвертый украинец, ставший чемпионом Греции. Кто другие трое?
Форвард сборной Украины стал первым, кто сделал это в составе Олимпиакоса
Олимпиакос в очередной, 48-й раз, стал чемпионом Греции. Произошло это после победы над АЭК со счетом 1:0.
Клуб из Пирей является рекордсменом страны по количеству завоеванных чемпионств. У ближайшего преследователя, Панатинаикоса, 20 титулов.
Свою лепту в чемпионство Олимпиакоса внес и украинец Роман Яремчук.
Яремчук стал четвертым украинцем, которому удалось выиграть чемпионат Греции:
- Дмитрий Чигринский - АЭК (2017/18)
- Евгений Шахов - ПАОК (2018/19)
- Евгений Хачериди - ПАОК (2018/19)
- Роман Яремчук - Олимпиакос (2024/25)
Ранее сообщалось, что Трабзонспор и Шахтер заинтересованы в услугах форварда сборной Украины
4️⃣8️⃣ 🏆🔴⚪️ pic.twitter.com/RakbjL2mBB— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 13, 2025
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