Игрок Барселоны заставил Флика отказаться от желаемого трансфера

Каталонская «Барселона» больше не рассматривает вариант с подписанием немецкого центрального защитника леверкузенского «Байера» Джонатана Та, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, трансфер 29-летнего футболиста, который летом станет свободным агентом, был идеей главного тренера «сине-гранатовых» Ханси Флика, но убедительная игра испанца Иньиго Мартинеса убедила немца отказаться от подписания своего соотечественника.

В сезоне 2024/25 Джонатан Та провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо попросил мадридский «Реал» подписать Джоната Та.