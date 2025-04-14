Игрок Барселоны заставил Флика отказаться от желаемого трансфера
Иньиго Мартинес сделал подписание Джонатана Та ненужным
Каталонская «Барселона» больше не рассматривает вариант с подписанием немецкого центрального защитника леверкузенского «Байера» Джонатана Та, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, трансфер 29-летнего футболиста, который летом станет свободным агентом, был идеей главного тренера «сине-гранатовых» Ханси Флика, но убедительная игра испанца Иньиго Мартинеса убедила немца отказаться от подписания своего соотечественника.
В сезоне 2024/25 Джонатан Та провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо попросил мадридский «Реал» подписать Джоната Та.
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