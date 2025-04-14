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Испания
14 апреля 2025, 14:34 | Обновлено 14 апреля 2025, 14:43
354
0

Игрок Барселоны заставил Флика отказаться от желаемого трансфера

Иньиго Мартинес сделал подписание Джонатана Та ненужным

14 апреля 2025, 14:34 | Обновлено 14 апреля 2025, 14:43
354
0
Игрок Барселоны заставил Флика отказаться от желаемого трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Каталонская «Барселона» больше не рассматривает вариант с подписанием немецкого центрального защитника леверкузенского «Байера» Джонатана Та, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, трансфер 29-летнего футболиста, который летом станет свободным агентом, был идеей главного тренера «сине-гранатовых» Ханси Флика, но убедительная игра испанца Иньиго Мартинеса убедила немца отказаться от подписания своего соотечественника.

В сезоне 2024/25 Джонатан Та провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо попросил мадридский «Реал» подписать Джоната Та.

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Иньиго Мартинес Джонатан Та Байер Барселона Ханс-Дитер Флик трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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