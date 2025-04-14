Алькарас стал 11-м игроком в истории ATP и WTA, заработавшим 40 миллионов

Испанский теннисист Карлос Алькарас установил еще одно достижение. После победы на турнире Мастерс 1000 в Монте-Карло он превысил отметку в 40 миллионов долларов призовых за карьеру.

Испанец приехал в Монако с общим заработком $39 194 113, а за победу в турнире получил чек на €946 610, что эквивалентно примерно $1 037 674. Таким образом, его общий доход теперь составляет $40 231 787.

С этим достижением Алькарас стал всего одиннадцатым игроком в истории ATP и WTA, преодолевшим отметку в $40 миллионов призовых.

Теннисисты, заработавшие свыше $40 миллионов призовых в истории ATP и WTA:

Новак Джокович (Сербия) – $186,933,983

Рафаэль Надаль (Испания) – $134,946,100

Роджер Федерер (Швейцария) – $130,594,339

Серена Уильямс (США) – $94,816,730

Энди Маррей (Великобритания) – $64,687,542

Александр Зверев (Германия) – $52,045,455

Даниил Медведев (404) – $45,970,918

Пит Сампрас (США) – $43,280,489

Винус Уильямс (США) – $42,648,578

Симона Халеп (Румыния) – $40,236,618

Карлос Алькарас (Испания) – $40,231,787

Кроме того, Карлитос стал первым теннисистом, рожденным в новом столетии, который превзошел эту отметку. Сейчас Алькарас на несколько шагов впереди от Янника Синнера, а следом за ними в скором времени к клубу присоединится и Ига Швентек.

Наибольшее количество призовых за карьеру среди теннисистов, родившихся в этом столетии: