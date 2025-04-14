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14 апреля 2025, 10:40 | Обновлено 14 апреля 2025, 10:45
263
0

Алькарас стал 11-м игроком в истории ATP и WTA, заработавшим 40 миллионов

Испанский теннисист Карлос Алькарас установил еще одно достижение

14 апреля 2025, 10:40 | Обновлено 14 апреля 2025, 10:45
263
0
Алькарас стал 11-м игроком в истории ATP и WTA, заработавшим 40 миллионов
Getty Images. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас установил еще одно достижение. После победы на турнире Мастерс 1000 в Монте-Карло он превысил отметку в 40 миллионов долларов призовых за карьеру.

Испанец приехал в Монако с общим заработком $39 194 113, а за победу в турнире получил чек на €946 610, что эквивалентно примерно $1 037 674. Таким образом, его общий доход теперь составляет $40 231 787.

С этим достижением Алькарас стал всего одиннадцатым игроком в истории ATP и WTA, преодолевшим отметку в $40 миллионов призовых.

Теннисисты, заработавшие свыше $40 миллионов призовых в истории ATP и WTA:

  • Новак Джокович (Сербия) – $186,933,983
  • Рафаэль Надаль (Испания) – $134,946,100
  • Роджер Федерер (Швейцария) – $130,594,339
  • Серена Уильямс (США) – $94,816,730
  • Энди Маррей (Великобритания) – $64,687,542
  • Александр Зверев (Германия) – $52,045,455
  • Даниил Медведев (404) – $45,970,918
  • Пит Сампрас (США) – $43,280,489
  • Винус Уильямс (США) – $42,648,578
  • Симона Халеп (Румыния) – $40,236,618
  • Карлос Алькарас (Испания) – $40,231,787

Кроме того, Карлитос стал первым теннисистом, рожденным в новом столетии, который превзошел эту отметку. Сейчас Алькарас на несколько шагов впереди от Янника Синнера, а следом за ними в скором времени к клубу присоединится и Ига Швентек.

Наибольшее количество призовых за карьеру среди теннисистов, родившихся в этом столетии:

  • $40,231,787 – Карлос Алькарас (Испания, родился в 2003)
  • $39,389,088 – Янник Синнер (Италия, родился в 2001)
  • $35,224,252 – Ига Свентек (Польша, родилась в 2001)
  • $23,162,470 – Коко Гауфф (США, родилась в 2004)
  • $15,141,403 – Феликс Оже-Альяссим (Франция, родился в 2000)
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призовые Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Роджер Федерер Серена Уильямс Винус Уильямс Энди Маррей Феликс Оже-Альяссим Александр Зверев Даниил Медведев Пит Сампрас Симона Халеп Янник Синнер Ига Свёнтек Коко Гауфф
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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