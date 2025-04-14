Алькарас стал 11-м игроком в истории ATP и WTA, заработавшим 40 миллионов
Испанский теннисист Карлос Алькарас установил еще одно достижение
Испанский теннисист Карлос Алькарас установил еще одно достижение. После победы на турнире Мастерс 1000 в Монте-Карло он превысил отметку в 40 миллионов долларов призовых за карьеру.
Испанец приехал в Монако с общим заработком $39 194 113, а за победу в турнире получил чек на €946 610, что эквивалентно примерно $1 037 674. Таким образом, его общий доход теперь составляет $40 231 787.
С этим достижением Алькарас стал всего одиннадцатым игроком в истории ATP и WTA, преодолевшим отметку в $40 миллионов призовых.
Теннисисты, заработавшие свыше $40 миллионов призовых в истории ATP и WTA:
- Новак Джокович (Сербия) – $186,933,983
- Рафаэль Надаль (Испания) – $134,946,100
- Роджер Федерер (Швейцария) – $130,594,339
- Серена Уильямс (США) – $94,816,730
- Энди Маррей (Великобритания) – $64,687,542
- Александр Зверев (Германия) – $52,045,455
- Даниил Медведев (404) – $45,970,918
- Пит Сампрас (США) – $43,280,489
- Винус Уильямс (США) – $42,648,578
- Симона Халеп (Румыния) – $40,236,618
- Карлос Алькарас (Испания) – $40,231,787
Кроме того, Карлитос стал первым теннисистом, рожденным в новом столетии, который превзошел эту отметку. Сейчас Алькарас на несколько шагов впереди от Янника Синнера, а следом за ними в скором времени к клубу присоединится и Ига Швентек.
Наибольшее количество призовых за карьеру среди теннисистов, родившихся в этом столетии:
- $40,231,787 – Карлос Алькарас (Испания, родился в 2003)
- $39,389,088 – Янник Синнер (Италия, родился в 2001)
- $35,224,252 – Ига Свентек (Польша, родилась в 2001)
- $23,162,470 – Коко Гауфф (США, родилась в 2004)
- $15,141,403 – Феликс Оже-Альяссим (Франция, родился в 2000)
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