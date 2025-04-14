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  4. В Реале обеспокоены. Звезда клуба хочет принять предложение Челси
Испания
14 апреля 2025, 13:03 |
866
0

В Реале обеспокоены. Звезда клуба хочет принять предложение Челси

Родриго серьезно рассуждает о смене клубной прописки

14 апреля 2025, 13:03 |
866
0
В Реале обеспокоены. Звезда клуба хочет принять предложение Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание El Gol Digital.

Как сообщалось ранее, лондонский «Челси» предложил за 24-летнего футболиста 120 миллионов евро, а самому игроку пообещал роль главной звезды команды. Такие перспективы нравятся бразильцу, из-за чего он серьезно задумался о том, чтобы принять предложение клуба АПЛ.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 46 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

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трансферы Реал Мадрид Челси Родриго Гоес трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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