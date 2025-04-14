В Реале обеспокоены. Звезда клуба хочет принять предложение Челси

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание El Gol Digital.

Как сообщалось ранее, лондонский «Челси» предложил за 24-летнего футболиста 120 миллионов евро, а самому игроку пообещал роль главной звезды команды. Такие перспективы нравятся бразильцу, из-за чего он серьезно задумался о том, чтобы принять предложение клуба АПЛ.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 46 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.