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  4. Игорь КОНДРАТЮК: «Суркис топ? Уже нет, Ахметов топовее, чем он»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 20:41 | Обновлено 14 апреля 2025, 20:56
887
4

Игорь КОНДРАТЮК: «Суркис топ? Уже нет, Ахметов топовее, чем он»

Шоумен – о президентах «Динамо» и «Шахтера»

14 апреля 2025, 20:41 | Обновлено 14 апреля 2025, 20:56
887
4
Игорь КОНДРАТЮК: «Суркис топ? Уже нет, Ахметов топовее, чем он»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Известный телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк сравнил президента киевского Динамо с владельцем донецкого Шахтера Ринатом Ахметовым.

«Суркис топ-президент футбольного клуба или нет? Уж нет. Ахметов топовый, чем Суркис. Но он имеет больше финансовых возможностей, покупает дорогих бразильцев, затем перепродает их. У Суркиса таких возможностей нет», – заявил Кондратюк.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 60 турнирных пунктов после 24 сыгранных матчей.«Шахтер» находится на 3 строчке турнирной таблицы с 50 баллами после 23 матчей.

Ранее сообщалось, что Шахтер получил мощное усиление перед матчем с Динамо.

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Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Игорь Кондратюк Игорь Суркис Ринат Ахметов
Олег Вахоцкий Источник
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Перець
Караоке йди співай 
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+2
sergio_terry
Є питання: Кондратюк це хто, або що? 
Давайте у Васі на вокзалі спитаємо хто крутіший Рембо чи Шварц
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+2
serhiy
Головне ,що всі бамбаські підстилки впевненні .що сурок має кучу грошей ,щоб купувати суддів,а ахметов бідненький не має ).
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+1
vazazh
Обидва - суркісята та ахметята - повна дрянь, яка веде далі до краху українського футболу. А хто з цих сук має більше грошей - той і купує УФЛ, бо, як ранішек - на продажну УЕФА в нихгрошей не вистачає. Що одного, що другого - в золотий гроб і в бабий яр.
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-1
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