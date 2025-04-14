Игорь КОНДРАТЮК: «Суркис топ? Уже нет, Ахметов топовее, чем он»

Известный телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк сравнил президента киевского Динамо с владельцем донецкого Шахтера Ринатом Ахметовым.

«Суркис топ-президент футбольного клуба или нет? Уж нет. Ахметов топовый, чем Суркис. Но он имеет больше финансовых возможностей, покупает дорогих бразильцев, затем перепродает их. У Суркиса таких возможностей нет», – заявил Кондратюк.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 60 турнирных пунктов после 24 сыгранных матчей.«Шахтер» находится на 3 строчке турнирной таблицы с 50 баллами после 23 матчей.

Ранее сообщалось, что Шахтер получил мощное усиление перед матчем с Динамо.