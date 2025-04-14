Лидер Оболони: «Матч с Динамо? Будет весело. Мы у себя дома»
Константин Бычек ожидает интересной игры в киевском дерби
Полузащитник киевской «Оболони» Константин Бычек поделился ожиданиями от матча против «Динамо», который состоится в рамках 25 тура Украинской Премьер-лиги.
«Нам нужно дальше и дальше прогрессировать в своей игре и одерживать победы в каждой игре. Дальше Динамо у нас – будет весело. Никуда не уезжать. Мы у себя дома постоянно тренируемся, никаких переездов, потому это плюс большой», – сказал Бычек.
Матч «Динамо» – «Оболонь» состоится в пятницу, 18 апреля. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что один из лидеров Оболони избежал серьезной травмы.
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