Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Оболони: «Матч с Динамо? Будет весело. Мы у себя дома»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 09:27 |
343
4

Лидер Оболони: «Матч с Динамо? Будет весело. Мы у себя дома»

Константин Бычек ожидает интересной игры в киевском дерби

14 апреля 2025, 09:27 |
343
4
Лидер Оболони: «Матч с Динамо? Будет весело. Мы у себя дома»
ФК Оболонь. Константин Бычек

Полузащитник киевской «Оболони» Константин Бычек поделился ожиданиями от матча против «Динамо», который состоится в рамках 25 тура Украинской Премьер-лиги.

«Нам нужно дальше и дальше прогрессировать в своей игре и одерживать победы в каждой игре. Дальше Динамо у нас – будет весело. Никуда не уезжать. Мы у себя дома постоянно тренируемся, никаких переездов, потому это плюс большой», – сказал Бычек.

Матч «Динамо» – «Оболонь» состоится в пятницу, 18 апреля. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что один из лидеров Оболони избежал серьезной травмы.

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Главный арбитр слепой, VAR тоже. Откуда ноги растут?»
Ингулец – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Тарас МИХАВКО: «Нет слов, одни эмоции. Конечно, было тяжело»
Константин Бычек Оболонь Киев Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Оболонь
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Надо реагировать». Мареска признался, что в перерыве сказал игрокам Челси
Футбол | 14 апреля 2025, 07:23 0
«Надо реагировать». Мареска признался, что в перерыве сказал игрокам Челси
«Надо реагировать». Мареска признался, что в перерыве сказал игрокам Челси

Наставник синих прокомментировал ничейный поединок АПЛ против Ипсвича

Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Футбол | 14 апреля 2025, 06:23 1
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером

Динамо в гостях переиграло Кривбасс и продолжает лидировать

Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Бокс | 13.04.2025, 09:17
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
Футбол | 14.04.2025, 06:03
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
Хоккей | 13.04.2025, 21:46
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Для начала получи позор от игры ржавых с Кривбассом 16-го
Ответить
0
⚒️⚽🧊🎾ВитаЛЁК УгоЛЁК/ Фан Мурлыки😸❤️
💚🤍🍺🍺🍺Готуйтесь, хлопці! ✊ Ми молитимемось за вас! 🙏🙏🙏 Я хоч і не пив ніколи за свої 21 роки, максимум колу, фанту, живчик, але куплю на стіл для краси пляшку Оболоні під цей матч! 🍺 😊
Вірю в перемогу пивоварів над ДК. Ви вже це робили в кубку минулого сезону. Зможете повторити
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
12.04.2025, 16:55 3
Футбол
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
12.04.2025, 15:01 1
Футбол
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
13.04.2025, 14:40 8
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
14.04.2025, 07:48
Бокс
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
13.04.2025, 08:51 8
MMA
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
14.04.2025, 03:50 8
Футбол
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
12.04.2025, 20:42 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем