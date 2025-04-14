Стало известно, сколько матчей пропустит Мбаппе из-за удаления в Ла Лиге
Килиан, вероятно, пропустит лишь один матч
В Испании определились с наказанием для французского форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, получившего прямую красную карту в матче 31 тура испанской Ла Лиги против «Алавеса» (1:0).
Как сообщает журналист COPE Исаак Футо, Мбаппе будет дисквалифицирован на одну игру - он пропустит матч 32-го тура Ла Лиги против «Атлетика».
На 38-й минуте рефери показал прямую красную карточку звездному французскому форварду «сливочных» Килиану Мбаппе. Судья удалил Мбаппе после просмотра VAR. Килиан шипами влетел в ногу хавбека хозяев Антонио Бланко.
В нынешнем сезоне французский форвард забил 32 гола и отдал 4 ассиста в 47 матчах за мадридский клуб.
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