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Испания
14 апреля 2025, 11:12 | Обновлено 14 апреля 2025, 11:26
1411
3

Стало известно, сколько матчей пропустит Мбаппе из-за удаления в Ла Лиге

Килиан, вероятно, пропустит лишь один матч

14 апреля 2025, 11:12 | Обновлено 14 апреля 2025, 11:26
1411
3
Стало известно, сколько матчей пропустит Мбаппе из-за удаления в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В Испании определились с наказанием для французского форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, получившего прямую красную карту в матче 31 тура испанской Ла Лиги против «Алавеса» (1:0).

Как сообщает журналист COPE Исаак Футо, Мбаппе будет дисквалифицирован на одну игру - он пропустит матч 32-го тура Ла Лиги против «Атлетика».

На 38-й минуте рефери показал прямую красную карточку звездному французскому форварду «сливочных» Килиану Мбаппе. Судья удалил Мбаппе после просмотра VAR. Килиан шипами влетел в ногу хавбека хозяев Антонио Бланко.

В нынешнем сезоне французский форвард забил 32 гола и отдал 4 ассиста в 47 матчах за мадридский клуб.

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удаление (красная карточка) Килиан Мбаппе Реал Мадрид Алавес Алавес - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу дисквалификация
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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ivankondrat96
Тобто Беллінгем вдарив монітор VAR - два матчі. Мбаппе ледь не зламав ногу супернику - один матч. Цікаво..
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+2
vazazh
Як завжди тягнуть "сливок" за яйця на гору
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+2
Burevestnik
не хвилюйтесь так.
рішення ще не було. як завжди така інфа звідкись висмоктана...
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+1
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