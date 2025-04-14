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  4. «Будет следующим». Салах обратился к Ван Дейку. Капитан лаконично ответил
Англия
14 апреля 2025, 08:53 |
293
0

«Будет следующим». Салах обратился к Ван Дейку. Капитан лаконично ответил

Египтянин призывает Вирджила продлить контракт с «Ливерпулем»

14 апреля 2025, 08:53 |
293
0
«Будет следующим». Салах обратился к Ван Дейку. Капитан лаконично ответил
Getty Images/Global Images Ukraine. Салах и Ван Дейк

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, недавно продливший контракт с «красными», обратился к Вирджилу ван Дейку с призывом также подписать новое соглашение с клубом.

«Я рад, что нам удалось сделать это до конца сезона. Надеюсь, Вирджил будет следующим! Я просто говорю «надеюсь». Послушайте, он может делать то, что хочет, но я хотел бы снова увидеть его здесь в следующем году. Но, конечно, он может делать все, что хочет», – сказал Салах.

Капитан «Ливерпуля» почти сразу отреагировал на этот призыв: «Все знают, что я люблю этот клуб. Посмотрим, что будет на следующей неделе», – сказал Ван Дейк.

Ранее сообщалось, что английские СМИ рассекретили некоторые детали нового соглашения Мохамеда Салаха с Ливерпулем.

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Вирджил ван Дейк Мохамед Салах продление контракта Ливерпуль Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Sky Sports
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