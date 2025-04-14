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ATP
14 апреля 2025, 08:57 | Обновлено 14 апреля 2025, 09:00
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Мужество итальянца. Музетти играл в финале против Алькараса с травмой

Тренер итальянского теннисиста Симоне Тартарини рассказал о травме Музетти

14 апреля 2025, 08:57 | Обновлено 14 апреля 2025, 09:00
195
0
Мужество итальянца. Музетти играл в финале против Алькараса с травмой
Getty Images. Лоренцо Музетти

Тренер итальянского теннисиста Лоренцо Музетти – Симоне Тартарини в интервью Ubitennis рассказал, что Лори почувствовал проблемы с мышцей бедра еще утром накануне финала, но принципиально отказался сниматься из-за значимости поединка.

Учитывая, что итальянец явно не мог играть на желаемом уровне, у многих возник вопрос: почему он просто не отказался от продолжения матча?

«Сегодня утром, во время разминки, у Лоренцо возникла проблема с квадрицепсом. Мы приняли все необходимые меры предосторожности, но во время матча боль становилась все сильнее.

После первого сета он уже ощущал дискомфорт, а позже, несмотря на усилия играть через боль, страдания усилились. Но, конечно, он не хотел сниматься, ведь это был финал. Он остался на корте ради самого факта участия в финале, потому что финал нужно доиграть», – сообщил Тартарини.

На данный момент остается неизвестным, насколько серьезна травма Музетти, который провел более чем 13 часов на корте по ходу своей победной серии в Монте-Карло.

Тем не менее, неделя выдалась успешной для нового 11-го номера мирового рейтинга. Карлос Алькарас, обыгравший Музетти в финале, выразил уверенность, что в будущем итальянец добьется многого.

Уже через несколько часов после финала Музетти развеял все сомнения о своем участии в следующем турнире – ATP 500 в Барселоне.

Итальянец официально снялся с турнира, где в 2023 году доходил до полуфинала. Он должен был стартовать в основной сетке матчем против испанца Хауме Мунара, однако теперь его заменит лаки лузер.

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ATP Монте-Карло Лоренцо Музетти Карлос Алькарас (теннисист)
Вячеслав Кулаковский Источник
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