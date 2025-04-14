МУЗЕТТИ: «Ты заслужил эту победу, но я постараюсь вернуться и отомстить»

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во время церемонии награждения после матча Карлосом Алькарасом признался, что разочарован тем, как завершился финал, но в то же время тепло отозвался об испанце.

«Конечно, я хочу поблагодарить Карлоса за то, что он разделил со мной корт – это всегда удовольствие для меня, всегда, можно сказать, урок.

Конечно, мне очень обидно, что я не смог завершить матч наилучшим образом для своих болельщиков, ради всей поддержки, которую я получал на этой неделе», – сказал Музетти.

«Но ты заслужил эту победу, так что продолжай в том же духе. А я постараюсь вернуться и отомстить (смеется)».

Это был первый финал турнира серии ATP Мастерс 1000 в карьере Лоренцо Музетти, и уже 14 апреля он поднимется на рекордную для себя 11-ю строчку в мировом рейтинге.