Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 14 апреля
В понедельник Калинина стартует в Руане, а Ястремская начнет выступления в паре в Штутгарте
14 апреля стартуют матчи основной сетки на грунтовых турнирах WTА 250 в Руане и WTA 500 в Штутгарте.
В понедельник Ангелина Калинина сыграет свой первый поединок в Руане, а Даяна Ястремская начнет выступления в парном разряде в Германии.
Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 14 апреля
WTA 250 Руан. Одиночный разряд, 1/16 финала
Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 16:00)
Ангелина Калинина – Нао Хибино [Q]
WTA 500 Штутгарт. Парный разряд, 1/8 финала
Даяна Ястремская / Алена Остапенко – Настасья Шунк / Элла Зайдель
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