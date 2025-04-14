14 апреля стартуют матчи основной сетки на грунтовых турнирах WTА 250 в Руане и WTA 500 в Штутгарте.

В понедельник Ангелина Калинина сыграет свой первый поединок в Руане, а Даяна Ястремская начнет выступления в парном разряде в Германии.

Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 14 апреля

WTA 250 Руан. Одиночный разряд, 1/16 финала

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 16:00)

Ангелина Калинина – Нао Хибино [Q]

WTA 500 Штутгарт. Парный разряд, 1/8 финала

Даяна Ястремская / Алена Остапенко – Настасья Шунк / Элла Зайдель