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WTA
14 апреля 2025, 05:23 |
56
0

Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 14 апреля

В понедельник Калинина стартует в Руане, а Ястремская начнет выступления в паре в Штутгарте

14 апреля 2025, 05:23 |
56
0
Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 14 апреля
WTA. Даяна Ястремская

14 апреля стартуют матчи основной сетки на грунтовых турнирах WTА 250 в Руане и WTA 500 в Штутгарте.

В понедельник Ангелина Калинина сыграет свой первый поединок в Руане, а Даяна Ястремская начнет выступления в парном разряде в Германии.

Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 14 апреля

WTA 250 Руан. Одиночный разряд, 1/16 финала

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 16:00)

Ангелина Калинина Нао Хибино [Q]

WTA 500 Штутгарт. Парный разряд, 1/8 финала

Даяна Ястремская / Алена Остапенко – Настасья Шунк / Элла Зайдель

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WTA Руан WTA Штутгарт Даяна Ястремская Ангелина Калинина расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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