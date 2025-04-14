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  4. Ангелина Калинина – Нао Хибино. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
WTA
14 апреля 2025, 05:14 |
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0

Ангелина Калинина – Нао Хибино. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане

Поединок 1/16 финала состоится 14 апреля в 16:00 по Киеву

14 апреля 2025, 05:14 |
30
0
Ангелина Калинина – Нао Хибино. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

14 апреля на турнире во французском Руане, свою встречу первого круга проведут Ангелина Калинина (65) и Нао Хибино (216). Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ангелина Калинина

Украинка не проводит сильный сезон, на ее счету всего 7 побед в 17 встречах. Нельзя сказать, что Калинина играет плохо, есть подозрение, что проблема кроится в психологии, ведь можно насчитать немало встреч в этом сезоне, когда спортсменка имела преимущество, но в итоге проигрывала фактически выигранный матч. Так было в Чарльстоне, когда Ангелина вела 4:1 против американки Макнелли в решающем третьем сете, а в итоге проиграла партию 4:6.

К турниру в Руане украинка подходит на серии из четырех поражений, хотя есть ощущении, что вот-вот будет прорыв, ведь в игровом плане у нашей спортсменки не все так плохо. Соперница в первом круге опытна, но вполне проходимая, есть вероятность украинского дерби Калинина – Свитолина, но Элине тоже надо пройти швейцарку Тайхман.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Нао Хибино

Японскую теннисистку знают фанаты тенниса, она не самый мощный середняк. Сейчас она только в третьей сотне рейтинга, но ранее входила в топ-10. Хибино уже 30 лет, какого-то прорыва от нее не ждут, в таком возрасте уже постепенно начинают думать о завершении карьеры.

В Руане спортсменка начала с квалификации, где в первом матче с большим трудом одолела француженку Ясмин Мансури – 5:7, 6:4, 7:5, далее была обыграна австралийка Тина Надин Смит в двух сетах – 6:4, 6:4. В обеих выигранных встречах Хибино была фаворитом, так как играла против соперниц из четвертой сотни рейтинга.

Хибино в текущем сезоне провела 21 встречу, одержав 11 побед, каких-то значимых успехов не было, на грунте спортсменка уже сыграла 7 матчей, выиграв 4 из них.

Getty Images/Global Images Ukraine. Нао Хибино

Личные встречи

Спортсменки играли между собой всего раз, эта встреча не имеет большого значения, так как состоялась целых 10 лет назад в Ташкенте, тогда Хибино выиграла 6:4, 6:4.

Прогноз

Украинка считается фаворитом этой пары, она все-таки выше рейтингом и способна показывать теннис высокого уровня. С японкой не будет просто, победы в матчах квалификации наверняка прибавили ей уверенности.

Не стоит обращать внимания на тот факт, что Хибино в третьей сотне рейтинга, она опасная соперница. Проходимой выглядит здесь ставка на тотал больше 19,5 геймов за 1,75.

Прогноз Sport.ua
Ангелина Калинина
14.04.2025 -
16:00
Нао Хибино
Тотал больше 19.5 1.75 Сделать ставку
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Ангелина Калинина Нао Хибино прогнозы прогнозы на теннис WTA Руан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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