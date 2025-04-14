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14 апреля 2025, 04:54 |
23
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

14 апреля 2025, 04:54 |
23
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 14 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Ингулец – Карпаты

Ggbet 6.85 – 4.05 – 1.57

21:45 Наполи – Эмполи

Ggbet 1.31 – 5.76 – 12.40

22:00 Борнмут – Фулхэм

Ggbet 2.16 – 3.79 – 3.34

22:00 Атлетико – Вальядолид

Ggbet 1.14 – 10.30 – 26.00

КИБЕРСПОРТ

15:30 Астралис – OG

Ggbet 1.68 – 2.24

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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