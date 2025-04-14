СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 14 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Ингулец – Карпаты
21:45 Наполи – Эмполи
22:00 Борнмут – Фулхэм
22:00 Атлетико – Вальядолид
КИБЕРСПОРТ
15:30 Астралис – OG
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