Известный итальянский клуб вернулся в Серию A спустя сезон после вылета
Сассуоло досрочно гарантировал себе место в топ-2 сезона Серии B
В чемпионате Италии «Сассуоло» стал первым клубом, официально получившим повышение в Серию А по итогам сезона 2024/25.
Подопечные Фабио Гроссо гарантировали себе возвращение в элитный дивизион за 5 туров до завершения сезона Серии B.
Его команда набрала 75 очков после 33 туров и уже не опустится ниже второго места, что гарантирует прямой выход в топ-дивизион.
Таким образом, Сассуоло возвращается в Серию А спустя год после вылета.
Борьбу за вторую прямую путевку ведут Пиза (66), Специя (59), Кремонезе (53). Еще одну вакансию заполнит победитель плей-офф с участием команд из топ-8.
Турнирная таблица Серии B
April 13, 2025
Mister Fabio Grosso: «Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato insieme a me oltre ai giocatori, attori principali di questa cavalcata».— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) April 13, 2025
Le dichiarazioni 🔗 https://t.co/rg1FH6ySXS#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/uN7wVJqn8Y
Buon🅰️notte neroverdi ✨🖤💚#ForzaSasol pic.twitter.com/xvvRRb27eD— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) April 13, 2025
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