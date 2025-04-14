Известный итальянский клуб вернулся в Серию A спустя сезон после вылета

В чемпионате Италии «Сассуоло» стал первым клубом, официально получившим повышение в Серию А по итогам сезона 2024/25.

Подопечные Фабио Гроссо гарантировали себе возвращение в элитный дивизион за 5 туров до завершения сезона Серии B.

Его команда набрала 75 очков после 33 туров и уже не опустится ниже второго места, что гарантирует прямой выход в топ-дивизион.

Таким образом, Сассуоло возвращается в Серию А спустя год после вылета.

Борьбу за вторую прямую путевку ведут Пиза (66), Специя (59), Кремонезе (53). Еще одну вакансию заполнит победитель плей-офф с участием команд из топ-8.

Турнирная таблица Серии B